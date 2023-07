Les rumeurs concernant les couleurs de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max ont été très variées selon les personnes interrogées. Le mois dernier, Unknownz21 a déclaré qu’en dépit des précédentes rumeurs, aucune des quatre couleurs proposées pour les modèles iPhone 15 Pro n’était rouge. Cette déclaration contredisait non seulement les messages publiés sur les réseaux sociaux par d’autres informateurs, mais aussi ceux d’un informateur sur la plateforme chinoise Weibo qui avait annoncé l’année dernière la couleur violet foncé pour les modèles iPhone 14 Pro.

L’informateur de Weibo a déclaré que la couleur « exclusive » de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro serait le rouge pourpre. Mais, Unknownz21 a doublé la mise en publiant un tweet montrant un rendu de l’iPhone 15 Pro en bleu. Dans son tweet, Unknownz21 écrit : « Juste un détail — bien que nous sachions que cette couleur existe, il est toujours possible qu’il s’agisse d’une configuration de test, quelque chose pour tester la durabilité du revêtement PVD sur le nouveau matériau en titane. Je ne peux pas garantir qu’ils finiront par l’utiliser ».

Il est possible que la couleur bleue rejoigne l’argent, le gris sidéral/noir sidéral et le gris titane pour compléter les quatre options de couleur qui seront disponibles pour les acheteurs d’un modèle iPhone 15 Pro. Quant aux modèles d’iPhone 15 non Pro, les couleurs qui ont fait l’objet de rumeurs jusqu’à présent sont le rose vif, le bleu vif et le vert.

Apple devrait présenter la gamme iPhone 15 en septembre. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront tous deux dotés de la Dynamic Island, de la puce A16 Bionic héritée des modèles iPhone 14 Pro et d’un capteur photo de 48 mégapixels qui remplacera le capteur photo large à l’arrière de ces modèles. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront les premiers et les seuls smartphones de cette année à être équipés d’une puce fabriquée selon le procédé de 3 nm (A17 Bionic).

Des nouveautés pour la photo

L’iPhone 15 Pro Max sera équipé d’un objectif périscopique qui se plie à l’intérieur du smartphone et utilise des prismes pour courber la lumière de l’objectif vers le capteur d’image. L’utilisation de l’objectif périscopique permettra aux capacités de zoom optique de l’iPhone 15 Pro Max de passer de 3x sur l’iPhone 14 Pro Max à 5x-6x sur le nouveau modèle haut de gamme. L’utilisation de la lentille périscopique signifie que la fonctionnalité télescopique de l’iPhone 15 Pro Max n’est pas limitée par la taille physique du smartphone.

Les deux iPhone 15 Pro seront dotés d’un châssis en titane et les quatre iPhone 15 verront la capacité de leur batterie respective augmenter par rapport au modèle de l’année précédente. N’oublions pas non plus qu’avec la gamme iPhone 15, un port USB-C situé sur la tranche inférieure remplace le port Lightning propriétaire.

Le prix de l’iPhone 15 Pro Max pourrait augmenter de 200 dollars et débuter à 1 299 dollars.