La FTC dépose une injonction pour stopper l’accord entre Microsoft et Activision

La Federal Trade Commission intensifie ses efforts pour empêcher le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour un montant de 68,7 milliards de dollars, en déposant une injonction temporaire pour le bloquer. La principale préoccupation est que Microsoft pourrait fausser la distribution des jeux d’Activision Blizzard en sa faveur en les retirant d’autres plateformes ou en dégradant l’expérience de manière sélective.

Depuis l’annonce de l’opération au début de l’année 2022, Microsoft tente d’obtenir l’approbation des deux côtés de l’Atlantique pour son projet d’achat d’Activision. Microsoft a reçu l’approbation de l’Union européenne, tandis que le Royaume-Uni a bloqué l’opération.

Fin 2022, la FTC a intenté un procès pour bloquer l’opération. Selon The Verge, l’agence a demandé une ordonnance restrictive temporaire et une injonction pour empêcher l’accord d’aller de l’avant pendant que le procès initial se poursuit.

« Une ordonnance restrictive temporaire et une injonction préliminaire sont nécessaires parce que Microsoft et Activision ont déclaré qu’ils pouvaient réaliser l’acquisition proposée à tout moment », peut-on lire dans la plainte.

Le président de Microsoft, Brad Smith, s’est félicité de l’action de la FTC, estimant qu’elle contribuerait à accélérer le processus global. « La décision prise aujourd’hui par la FTC d’intenter une action en justice dans l’affaire Activision devant un tribunal fédéral devrait accélérer le processus décisionnel. Cela profite à tout le monde. Nous préférons toujours des voies constructives et amicales avec les gouvernements, mais nous avons confiance en notre dossier et nous sommes impatients de le présenter ».

Today’s action by the FTC to file suit in our Activision case in federal court should accelerate the decision-making process. This benefits everyone. We always prefer constructive and amicable paths with governments but have confidence in our case and look forward to presenting…

