La fuite d’un e-mail révèle que Phil Spencer, le patron de Xbox, veut vraiment acheter Nintendo

Le procès opposant Microsoft à la Federal Trade Commission (FTC) au sujet du rachat d’Activision Blizzard a déjà révélé l’intérêt passé de Phil Spencer, le patron de Xbox, pour un certain nombre d’autres acquisitions de premier plan, dont le fabricant de Sonic Sega et l’entreprise de Final Fantasy Square Enix. Aujourd’hui, c’est au tour de Nintendo d’être sur les rangs.

Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a de grandes ambitions pour l’activité de jeux de l’entreprise, affirmant qu’il veut acheter la maison de Mario, Nintendo.

Cette révélation a été faite grâce à des documents divulgués dans le cadre du procès intenté par la FTC contre Microsoft, comme le rapporte The Verge. Dans un e-mail datant d’août 2020, Spencer a déclaré que Nintendo serait une cible d’acquisition de premier choix pour Microsoft, une cible qui marquerait la carrière du dirigeant. « Nintendo est LE principal atout pour nous dans le domaine des jeux », a écrit Spencer, ajoutant que « l’acquisition de Nintendo serait un moment important pour notre carrière et je crois honnêtement que ce serait une bonne chose pour les deux entreprises ».

Microsoft s’efforce d’améliorer sa position sur le marché des jeux et envisage depuis un certain temps des acquisitions possibles, qu’elle considère comme l’un des meilleurs moyens d’être plus compétitif.

« J’ai eu de nombreuses conversations avec l’équipe dirigeante de Nintendo au sujet d’une collaboration plus étroite et j’ai le sentiment que si une entreprise américaine a une chance avec Nintendo, nous sommes probablement dans la meilleure position », a écrit Spencer, ajoutant que le conseil d’administration de Microsoft « a vu l’article complet sur Nintendo (et Valve) et qu’il est tout à fait favorable à l’un ou l’autre si l’occasion se présente, comme je le suis moi-même ».

Divers obstacles

Spencer a toutefois souligné un certain nombre d’obstacles à la fusion, notamment le fait que Nintendo ne semble pas intéressé par la vente. Nintendo est « assis sur un gros tas de liquidités », a déclaré Spencer, et est apparemment satisfait de sa position actuelle. Par conséquent, Spencer a déclaré qu’il ne voyait pas d’angle d’attaque pour un rachat à court terme, ajoutant : « Je ne pense pas qu’une entreprise hostile puisse s’emparer d’une partie du capital de Nintendo », et ajoutant : « Je ne pense pas qu’une action hostile soit une bonne chose… nous jouons donc sur le long terme ». Spencer a conclu son e-mail en revenant sur le sujet de Nintendo : « À un moment donné, l’acquisition de Nintendo serait un moment important de notre carrière et je crois honnêtement que ce serait une bonne chose pour les deux entreprises. Il faut juste beaucoup de temps à Nintendo pour comprendre que son avenir repose sur son propre matériel. Beaucoup de temps… ».

Spencer a également mentionné Valve comme une opportunité. Valve est une société privée dont le président est un ancien employé de Microsoft, Gabe Newell, et dont on estime qu’il détient au moins un quart de la société. Manifestement, ce projet n’a abouti à rien.

Microsoft a finalement conclu un accord pour acheter Activision Blizzard, mais si Spencer a son mot à dire, l’entreprise pourrait un jour s’intéresser à Nintendo. Il est évident que Spencer n’a pas encore réalisé son rêve, et il semble peu probable que Nintendo soit prêt à vendre à moins de subir une sorte de catastrophe financière. Mais, comme l’admet Spencer, il joue le jeu à long terme.