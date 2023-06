Sony dévoile accidentellement les principaux budgets des jeux PlayStation

L’enquête de la Federal Trade Commission sur l’offre d’achat d’Activision Blizzard par Microsoft s’est heurtée à un obstacle majeur. Curieusement, ce n’est techniquement ni la faute de la FTC ni celle de Microsoft. Les projecteurs sont désormais braqués sur Sony, qui a déposé des documents dans le cadre de l’enquête, révélant accidentellement des informations hautement confidentielles. La société, qui exploite le géant du jeu vidéo PlayStation, aurait utilisé un marqueur pour expurger manuellement des informations relatives aux flux de revenus et à la budgétisation.

Malheureusement, lorsque le document a été téléchargé dans le domaine public dans le cadre d’une procédure standard, les lecteurs les plus perspicaces ont pu voir ces chiffres avec un peu d’effort. Bien que le document ait depuis été retiré, une grande partie des informations a déjà été publiée en ligne. Parmi ces informations figurent les budgets de deux des plus grandes exclusivités de Sony, « Horizon Forbidden West » et « The Last of Us Part II ».

À combien s’élèvent ces budgets ? Environ 212 millions de dollars pour « Horizon Forbidden West » et environ 220 millions de dollars pour « The Last of Us Part II ». Étant donné que l’industrie du jeu vidéo est souvent très secrète, il s’agit d’une révélation majeure.

D’autant plus qu’elle a été révélée accidentellement par Sony elle-même, à la suite d’une erreur apparemment anodine.

Pourquoi les documents ont-ils été déposés ?

Il peut sembler un peu étrange que la concurrence de Microsoft soit à l’origine de ce retard et de ce changement de vitesse. Cependant, le dossier n’a pas été déposé sans raison. Sony avait soumis le dossier pour prouver à la FTC que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft l’affecterait financièrement. Cela est dû en particulier à la popularité de la franchise « Call of Duty » d’Activision parmi les utilisateurs de PlayStation. L’argument avancé est que Sony et PlayStation subiraient une baisse significative de leurs revenus si « Call of Duty » devenait une exclusivité de la Xbox.

Selon les documents rédigés à la hâte et analysés par The Verge, les jeux « Call of Duty » représentaient environ 800 millions de dollars pour PlayStation aux États-Unis en 2021. Bien que le chiffre global ne puisse pas être entièrement vérifié, un examen approfondi des documents révèle qu’il pourrait valoir plus de 1,5 milliard de dollars à l’échelle mondiale pour PlayStation. Pour rendre les choses encore plus stupéfiantes, le document semble révéler que la valeur de la franchise elle-même (pour Sony) est de 13,9 milliards de dollars ou plus.

Nous savons qu’un seul autre jeu « Call of Duty » est actuellement prévu pour une sortie entre PlayStation et Xbox, ce qui devrait s’ajouter au million de joueurs qui, selon Sony, ne jouent qu’aux jeux de la franchise. On ne sait pas exactement ce qu’il adviendra de l’audience puisque les documents et les pièces à conviction connexes ont été retirés lors de la découverte de l’affaire.