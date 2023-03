Le Intel NUC 13 Pro est un mini PC équipé d’un CPU Intel Core de 13e génération

Depuis plus de dix ans, Intel vend des ordinateurs de bureau de petite taille sous la marque NUC (Next Unit of Computing). La gamme s’est élargie au fil des ans pour inclure des systèmes de jeu plus performants, du matériel à faible consommation d’énergie et même des ordinateurs portables. Mais le produit phare reste la gamme d’ordinateurs « 4×4 pouces » d’Intel.

Aujourd’hui, Intel lance son premier ordinateur 4×4 équipé des puces de la 13e génération de la société. Le Intel NUC 13 Pro, également connu sous le nom de code « Arena Canyon », est un mini PC équipé d’un processeur Intel Raptor Lake-P de 35 watts.

Physiquement, les nouveaux modèles ressemblent beaucoup aux systèmes NUC 13 Pro « Wall Street Canyon » de l’année dernière. Mais, Intel a remplacé les puces de la 12e génération par des processeurs de la 13e génération qui devraient apporter un modeste gain de performance tout en améliorant l’efficacité.

Selon un article d’AnandTech, Intel semble avoir tiré parti de ces améliorations, le nouveau NUC 13 Pro offrant des gains notables en termes de performances par watt. Intel a également augmenté le nombre de SKU disponibles : les systèmes Arena Canyon sont disponibles avec un choix de processeurs comprenant :

Intel Core i3-1315U ou Core i3-1315UE

Intel Core i5-1340P ou Core i5-1340PE

Intel Core i7-1360P

Intel Core i5-1350P avec vPro ou Core i5-1350PE avec vPro

Intel Core i7-1370P avec vPro ou Core i7-1370PE avec vPro

L’entreprise proposera également un choix de « mini PC NUC 13 Pro » avec 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go ou des « kits NUC 13 Pro » qui sont livrés en tant qu’ordinateurs nus sans mémoire, ni stockage, ni système d’exploitation. Les clients pourront également se procurer uniquement une carte mère NUC 13 Pro s’ils souhaitent apporter leur propre boîtier.

Différents modèles

La plupart des versions sont disponibles en version « slim » ou « tall » : les modèles « tall » peuvent accueillir un disque dur ou un SSD de 2,5 pouces et un emplacement M.2 2280 pour un SSD PCIe Gen 4 x4, ainsi qu’un emplacement M.2 2242 qui peut être utilisé pour un stockage PCIe x1 Gen 3. Les modèles Slim slim sont un peu plus petits et ne disposent que des emplacements M.2.

Les caractéristiques communes à tous les modèles sont les suivantes :

2 emplacements SODIMM pour une mémoire DDR4-3200 jusqu’à 64 Go

2 ports Thunderbolt 4

1 port Ethernet 2,5 GbE (Intel i226-LM)

3 x ports USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x port USB 2.0 Type-A

2 ports HDMI 2.1

1 prise audio 3,5 mm

Les kits NUC 13 et les systèmes Mini PC sont également livrés avec une carte sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5,3, mais les clients qui optent pour une carte mère devront fournir leur propre carte sans fil (s’ils en veulent une).

Selon Intel, les prix de vente au détail des kits NUC 13 Pro et des mini-PC devraient s’échelonner entre 340 et 1080 dollars, en fonction des options de configuration.