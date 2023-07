🔥 Amazon Prime Day 2023 : les meilleures offres pour les appareils Amazon (Echo, Kindle, Ring, etc.)

Fans de technologie, rĂ©jouissez-vous. Le Prime Day 2023 d’Amazon est enfin arrivĂ©. D’ici au 12 juillet Ă 23h59, vous allez pouvoir profiter d’offres exceptionnelles sur tous vos appareils Amazon les plus convoitĂ©s (qui font toujours l’objet des rĂ©ductions les plus importantes).

Au cours des 48 prochaines heures, la grande fĂȘte des bonnes affaires d’Amazon permettra aux acheteurs d’Ă©conomiser de l’argent sur toute une sĂ©rie de catĂ©gories de produits, y compris la technologie, la beautĂ©, l’Ă©lectromĂ©nager, les matelas et bien plus encore. Mais, j’ai un Ɠil sur tout ce qui concerne Amazon, y compris Ring et eero.

J’ai dĂ©jĂ d’importantes rĂ©ductions de prix sur les liseuses Kindle, les tablettes Fire, les enceintes Echo Dot, les sonnettes Ring, les Fire TV Stick et bien plus encore.

Meilleures offres Prime Day 2023 sur les appareils Amazon

Amazon Echo Dot, 5e GĂ©nĂ©ration : en vente Ă 64,99 €  21,99 €

Économisez 66 % sur la 5e gĂ©nĂ©ration de l’Echo Dot, qui passe ainsi Ă un peu plus de 20 euros. Écoutez de la musique, des podcasts, des livres audio et bien plus encore grĂące Ă Spotify, Apple Music et d’autres services de diffusion en continu, ainsi que via une connexion Bluetooth avec votre tĂ©lĂ©phone. L’enceinte connectĂ©e est dotĂ©e d’un capteur de tempĂ©rature ambiante, qui peut ĂȘtre synchronisĂ© avec des appareils compatibles de la maison connectĂ©e, tels qu’un ventilateur ou un radiateur. De plus, les contrĂŽles de confidentialitĂ© intĂ©grĂ©s comprennent un bouton pour dĂ©connecter le microphone.

Amazon Echo Pop : en vente à 54,99 €  17,99 €

La nouvelle Echo Pop est mĂȘme en rĂ©duction, avec une offre Prime Day Ă -67 % ! Assez petite pour se fondre dans l’espace mais suffisamment puissante pour se dĂ©marquer, cette enceinte connectĂ©e Bluetooth compacte dotĂ©e de fonctionnalitĂ©s Alexa offre un son riche, idĂ©al pour les chambres Ă coucher et petits espaces.

Amazon Echo Show 5, 3e gĂ©nĂ©ration : en vente Ă 109,99 €  49,99 €

Si vous ĂȘtes Ă la recherche d’un nouveau systĂšme de contrĂŽle connectĂ© pour votre maison, la troisiĂšme gĂ©nĂ©ration du Echo Show 5 d’Amazon est dĂ©sormais rĂ©duite de 50 %. L’appareil est dotĂ© d’une fonction Alexa intĂ©grĂ©e qui permet d’effectuer des tĂąches Ă commande vocale telles que rĂ©gler des alarmes, Ă©couter de la musique, dresser des listes et Ă©teindre les lumiĂšres compatibles.

La camĂ©ra de 2 mĂ©gapixels permet de passer des appels vidĂ©o et l’Ă©cran de 5,5 pouces peut ĂȘtre synchronisĂ© avec les sonnettes de porte compatibles et utilisĂ© pour afficher des images numĂ©riques. Vous ĂȘtes inquiet pour votre vie privĂ©e ? Vous pouvez dĂ©sactiver la camĂ©ra et le microphone, et l’appareil est dotĂ© d’un cache intĂ©grĂ©.

Amazon Kindle Paperwhite : en vente à 169,99 €  119 , 99 €

Économisez 21 % sur l’achat d’un Kindle Paperwhite, avec cette offre allĂ©chante. Il s’agit du modĂšle 2021, dont les principales caractĂ©ristiques sont un Ă©cran de 6,8 pouces, une lumiĂšre chaude rĂ©glable, un espace de stockage de 16 Go, 17 diodes Ă©lectroluminescentes en façade et un Ă©cran sans reflet de 300 ppp. Elle est Ă©galement Ă©tanche, si vous prĂ©voyez de lire au bord de la piscine cet Ă©tĂ©, et le port de charge USB-C se connectera facilement Ă votre tĂ©lĂ©phone et au chargeur de votre ordinateur portable.

Amazon Kindle Scribe : en vente à 449,99 € 354 , 99 €

Durant ce Prime Day, Ă©conomisez 21 % sur l’achat du Kindle Scribe ! Avec, vous pourrez lire et Ă©crire aussi naturellement que sur du papier : le Kindle Scribe est dotĂ© du premier Ă©cran Paperwhite sans reflets 10,2 pouces de 300 ppp au monde et comprend un stylet premium. Ainsi, vous pourrez annoter des millions de titres disponibles dans la boutique Kindle : Ă©crivez vos pensĂ©es sur des notes dans votre livre prĂ©fĂ©rĂ© grĂące au stylet premium inclus. Les notes sont automatiquement organisĂ©es par livre Ă un seul et mĂȘme endroit pour que vous puissiez les parcourir, les relire et les exporter par e-mail.

Ring sonnette vidĂ©o sans fil : en vente Ă 88,23 € 59 , 99 €



Ce modĂšle de sonnette vidĂ©o sans fil Ring, toujours trĂšs prisĂ© lors du Prime Day, est rĂ©duit de 32 %. La camĂ©ra HD permet une communication bidirectionnelle et la vision nocturne vous permet de ne rien manquer Ă la nuit tombĂ©e. Synchronisez votre smartphone et recevez des notifications Ă distance, afin de savoir quand quelqu’un appuie sur la sonnette ou passe devant. De plus, vous pouvez souscrire Ă un abonnement Ring Protect pour revoir ou partager les images.

Amazon Fire TV Stick 4K Max : en vente à 74,99 €  35 , 99 €



BĂ©nĂ©ficiez d’une remise de 52 % sur l’Amazon Fire TV Stick 4K Max grĂące Ă cette super Ă©conomie lors du Prime Day. La clĂ© de streaming la plus puissante d’Amazon permet de regarder en 4K sur six appareils diffĂ©rents Ă l’aide du systĂšme d’exploitation Fire OS. DotĂ©e d’une tĂ©lĂ©commande vocale permettant de se synchroniser avec Alexa et de rechercher des contenus spĂ©cifiques, la clĂ© donne accĂšs Ă un nombre impressionnant de 15 000 applications.

Amazon Echo Auto, 2e gĂ©nĂ©ration : en vente Ă 69,99 €  34,99 €

Si vous souhaitez utiliser Alexa lors de vos dĂ©placements, le Amazon Echo Auto de 2e gĂ©nĂ©ration est dĂ©sormais rĂ©duit de 50 %. Cet appareil est conçu pour les voitures qui ne disposent pas de fonctions d’intelligence artificielle intĂ©grĂ©es, ce qui vous permet de bĂ©nĂ©ficier de l’aide mains libres d’Alexa pendant que vous conduisez. Demandez la lecture de votre musique prĂ©fĂ©rĂ©e sur des applications de streaming comme Spotify et Apple Music, Ă©coutez des podcasts et des livres sur Audible, passez des appels et envoyez des SMS. Cinq microphones sont intĂ©grĂ©s et peuvent ĂȘtre dĂ©connectĂ©s Ă©lectroniquement lorsqu’ils ne sont pas utilisĂ©s.

Ring CamĂ©ra Spotlight Plus : en vente Ă 169,99 € 109 , 99 €

Vous souhaitez amĂ©liorer votre systĂšme de sĂ©curitĂ© ? Cette camĂ©ra extĂ©rieure HD bĂ©nĂ©ficie d’une remise de prĂšs de 35 % en ce moment. Cette camĂ©ra connectĂ©e au Wi-Fi dispose d’une vidĂ©o 1080p, d’une fonction de conversation bidirectionnelle et peut ĂȘtre synchronisĂ©e avec Alexa pour une utilisation Ă commande vocale. Elle est disponible en noir ou en blanc, selon vos prĂ©fĂ©rences, et peut ĂȘtre posĂ©e sur une surface plane ou fixĂ©e au mur. De plus, vous pouvez souscrire un abonnement sĂ©parĂ©ment, Ă des fins d’enregistrement.

Amazon Echo Studio : en vente à 239,99 € 179 , 99 €



Le puissant Amazon Echo Studio bĂ©nĂ©ficie d’une remise exceptionnelle de 25 % dans le cadre de cette opĂ©ration Prime Day. Avec, vous allez profiter d’une expĂ©rience audio immersive : les 5 haut-parleurs dĂ©livrent des basses puissantes avec une clartĂ© amĂ©liorĂ©e, des basses plus profondes, des mĂ©diums dynamiques et des aigus nets. La technologie Dolby Atmos apporte amplitude, clartĂ© et profondeur.

De plus, vous pourrez contrĂŽler votre musique en utilisant votre voix : Ă©coutez des titres en streaming par Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer ou d’autres services.Â

Amazon eero Pro 6 : en vente à 219,99 € 113 , 97 €

Économisez plus de 100 € avec cette bonne affaire du Prime Day d’Amazon, qui rĂ©duit de 48 % le prix d’un systĂšme Wi-Fi maillĂ© eero 6 Pro. Finis les points morts et la mise en mĂ©moire tampon : la technologie TrueMesh dirige intelligemment le trafic pour rĂ©duire les dĂ©connexions, afin de permettre de jouer, de se connecter Ă des visioconfĂ©rences et de regarder votre contenu 4K en streaming (le cas Ă©chĂ©ant) en toute confiance.

Le eero Pro 6 couvre jusqu’Ă 190 mÂČ et prend en charge des dĂ©bits pouvant aller jusqu’Ă un gigabit.

Vous aurez besoin d’un compte Amazon Prime

Pour profiter de toutes les offres, vous devez ĂȘtre membre d’Amazon Prime. Si vous ne l’avez pas encore fait au cours des 12 derniers mois, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode d’essai gratuite de 30 jours qui vous permettra d’acheter les offres Prime Day avant de dĂ©cider de poursuivre votre abonnement.

L’abonnement coĂ»te 6,99 euros par mois.