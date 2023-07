OpenAI lance l’API GPT-4 pour tous

Généralement considérée comme son produit API le plus puissant, l’API GPT-4 a été lancée pour la première fois en mars, mais a fait l’objet de tests fermés jusqu’à présent. En tant qu’API, les développeurs peuvent utiliser une interface spéciale pour intégrer le grand modèle linguistique (LLM) d’OpenAI dans leurs propres produits pour des utilisations telles que le résumé, l’aide au codage, l’analyse et la composition. Le modèle fonctionne à distance sur les serveurs d’OpenAI et fournit des résultats à d’autres applications via Internet.

OpenAI indique que l’API GPT-4 avec le contexte 8K est accessible aux développeurs existants qui ont un historique de paiement satisfaisant, et prévoit d’ouvrir l’accès à de nouveaux développeurs d’ici à la fin du mois de juillet. Afin de se démarquer des anciens modèles de type GPT-3, OpenAI a également décidé de commencer à retirer les modèles « Completions API » en faveur des nouveaux modèles Chat Completions API. Depuis son lancement en mars, OpenAI indique que ses modèles Chat Completions API représentent désormais 97 % de l’utilisation de l’API GPT d’OpenAI.

Ce plan de dépréciation implique le retrait des modèles qui font partie de Completions API dans 6 mois. À partir du 4 janvier 2024, ces anciens modèles, qui se contentent de compléter une invite au lieu d’engager un dialogue de type chat, seront remplacés par des versions plus récentes, et les développeurs qui utilisent certains de ces modèles devront mettre à jour leur intégration manuellement. Pour l’instant, les anciens modèles resteront disponibles mais seront étiquetés comme des produits « hérités ». Voici une liste partielle des modèles qui seront obsolètes :

ada

babbage

curie

davinci

davinci-instruct-beta

curie-instruct-beta

texte-ada-001

texte-babbage-001

texte-curie-001

texte-davinci-001

texte-davinci-002

texte-davinci-003

OpenAI fournira des remplacements directs pour ces anciens modèles. Par exemple, OpenAI recommande aux utilisateurs du modèle text-davinci-003 de passer au modèle gpt-3.5-turbo-instruct . De même, les modèles ada-002 , babbage-002 , curie-002 et davinci-002 remplaceront les versions antérieures de chacun d’entre eux.

Les applications utilisant certains de ces modèles GPT-3 (tels que ada , babbage , curie , davinci ) seront « automatiquement mises à niveau vers les nouveaux modèles énumérés ci-dessus le 4 janvier 2024 », selon OpenAI.

La fin des modèles « Completions API »

OpenAI a également annoncé que « sur la base de la stabilité et de la préparation de ces modèles pour une utilisation à l’échelle de la production », elle rend également les API pour Whisper, DALL-E et GPT-3.5 Turbo « généralement disponibles ». L’entreprise prévoit de continuer à peaufiner les modèles tout au long de l’année.

Les développeurs trouveront plus de détails dans l’article de blog d’OpenAI relatif à l’annonce.