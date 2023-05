Amazon sort une nouvelle enceinte connectée Echo Pop, et une nouvelle version Echo Show 5

Amazon a réduit de moitié son Echo Dot. Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle vente, mais le design de la dernière connectée de la société — le Echo Pop à 54,99 euros — ressemble beaucoup à celui d’un Echo Dot que l’on aurait découpé au hachoir. Le résultat est plutôt mignon, surtout en lavande.

Le Echo Pop, à l’allure pimpante, est désormais l’enceinte connectée d’entrée de gamme de la gamme Echo d’Amazon, alimentée par Alexa. Elle présente toutes les caractéristiques d’une enceinte Echo : un appareil à commande vocale capable d’effectuer diverses tâches, notamment diffuser de la musique, contrôler des appareils domestiques intelligents, déclencher des minuteurs et ajouter des œufs à vos listes de courses.

Parallèlement au nouveau Pop, l’écran connecté Echo Show 5, vendu 109,99 euros, bénéficie d’une mise à jour attendue depuis longtemps. La troisième génération du plus petit et du plus populaire des enceintes connectées d’Amazon dotés d’un écran dispose désormais d’un meilleur son et d’une puissance de traitement accrue.

Les Echo Pop et Echo Show 5 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui sur Amazon, et les commandes seront expédiées le 31 mai.

Le nouvel Echo Pop est puissant et coloré

Avec son design en demi-sphère, le Echo Pop emprunte beaucoup à l’ancien Echo Spot en termes de style, mais il n’y a pas d’écran ni de caméra ici. La lumière LED Alexa familière apparaît sous la forme d’une petite bande en haut de l’enceinte. En tant que nouvel Echo d’entrée de gamme, le Pop n’est pas destiné aux audiophiles. Son haut-parleur directionnel de 1,95 pouce orienté vers l’avant est plus grand que le haut-parleur de 1,73 pouce de la cinquième génération d’Echo Dot, mais la taille plus importante de cet appareil produit des basses plus profondes.

Le Pop est également dépourvu de certaines caractéristiques matérielles du Dot actuel — il n’y a pas de capteur de température ni d’option d’affichage de l’horloge — mais il est équipé du même processeur AZ2. Cela signifie qu’il peut traiter plus de commandes localement, ce qui se traduit par des temps de réponse plus rapides que les Echo Dot non-AZ2. Le Pop est également un hub Matter, ce qui permet de l’utiliser comme hub pour le nouveau standard de maison connectée Matter, comme pont Sidewalk et comme prolongateur Wi-Fi pour un réseau maillé Eero.

Ce ne serait pas une nouvelle enceinte Echo s’il n’y avait pas de nouvelles couleurs, et la Pop introduit deux nouvelles teintes : lavande et le vert canard. Elles donnent à l’enceinte un aspect plus frais qui pourrait mieux convenir à une chambre que les couleurs blanches et noires (qui sont également des options).

Le Show 5 est doté de meilleurs haut-parleurs et est un peu plus rapide

Amazon donne également à son écran connecté d’entrée de gamme Echo Show 5 une véritable mise à jour — après un rafraîchissement très mineur en 2021. Le Echo Show 5 de troisième génération, qui coûte 109,99 euros, est doté d’un système de haut-parleurs redessiné qui, selon Amazon, offre plus de basses et un son plus clair. Un nouveau réseau de microphones devrait également rendre l’appareil cunéiforme plus réactif aux commandes.

L’écran connecté devrait être plus rapide grâce à l’ajout du processeur AZ2 d’Amazon. Amazon affirme qu’il est 20 % plus rapide que la génération précédente. Le Show 5 n’est que le deuxième écran connecté Echo à bénéficier de cette mise à niveau, après le Echo Show 15, le modèle haut de gamme. L’écran est utile pour ajouter du contexte, regarder des clips vidéo, visionner des caméras de sécurité compatibles et effectuer des appels vidéo Alexa avec la caméra intégrée.

Comme sur le précédent modèle, la caméra peut être un dispositif de sécurité, ce qui vous permet de voir le flux de la caméra par l’application Alexa et de l’utiliser comme un capteur de mouvement pour déclencher des routines Alexa. Le Show 5 est un appareil populaire comme réveil de chevet, et bien que la caméra pose des problèmes de confidentialité, il y a un obturateur physique pour la bloquer.

Il existe également un nouveau support ajustable pour le Show 5 qui ajoute un port de charge USB-C pour charger un smartphone ou un autre appareil. Cela le rendra plus utile en tant qu’appareil de table de chevet — même si un port de charge USB-C sur le Show lui-même aurait été préférable.

Le nouveau Show 5 est disponible en noir, blanc et bleu.

Amazon a également annoncé une nouvelle version moins chère de ses Echo Buds à 65 euros, ainsi que le lancement de Echo Auto, son système Alexa embarqué, dans un plus grand nombre de pays : Australie, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et Japon. L’Echo Auto sera expédié immédiatement, et les Echo Buds le 7 juin.