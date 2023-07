Google Wallet permettra de partager les titres de transport et d’accès avec d’autres personnes

Google Wallet est sur le point d’être doté d’une nouvelle fonctionnalité de partage de passe que certains utilisateurs réclament depuis l’époque de son prédécesseur, Google Pay.

9to5Google a repéré que le géant de la recherche a mentionné « l’ajout d’un moyen de partager vos objets de valeur dans Google Wallet » dans la liste des fonctionnalités de la mise à jour du système Google Play pour les appareils Android pour le mois de juillet. Cette entrée plutôt vague a depuis disparu de la liste des mises à jour, mais la page d’assistance de Google Wallet peut fournir quelques informations supplémentaires.

Une nouvelle entrée au bas de la page d’assistance indique désormais que les utilisateurs peuvent partager « certains pass » de leur propre Wallet avec d’autres utilisateurs de Google Wallet. Les billets d’événements et les cartes d’embarquement ont été cités en exemple, mais c’est aux entreprises qui émettent des laissez-passer par l’intermédiaire de Google Wallet qu’il revient d’activer cette fonctionnalité.

Les nouvelles mises à jour du système Google Play seront déployées tout au long du mois de juillet. Aucun service spécifique prenant en charge la fonctionnalité n’a encore été annoncé, mais vous pourrez identifier les pass pouvant être partagés grâce à l’icône « Partager » de Google qui apparaîtra au-dessus d’eux. La page d’assistance prévient toutefois qu’il est impossible d’annuler l’envoi d’un lien une fois qu’il a été partagé, et que le destinataire peut ensuite transférer le laissez-passer à qui il veut.

Google a ajouté de nombreuses autres fonctionnalités à son application Wallet au cours des dernières semaines, notamment la prise en charge des cartes d’identité et des permis de conduire dans le Maryland aux États-Unis et la possibilité de télécharger des laissez-passer en les prenant en photo. Ce dernier ajout à la boîte à outils de Google Wallet pourrait faciliter la vie de ceux d’entre nous qui doivent organiser des divertissements et des voyages pour leurs amis et leur famille.