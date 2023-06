Google Wallet ajoute les paiements par QR code pour les smartphones sans NFC

Google Wallet prend désormais en charge les paiements par QR code, ce qui permet aux utilisateurs de régler plus facilement des biens et des services dans des lieux et avec des appareils qui ne prennent pas en charge la technologie NFC. Avec les paiements par QR code, les utilisateurs peuvent simplement scanner un code affiché par le commerçant avec l’appareil photo de leur smartphone, et le paiement sera traité automatiquement.

Cette fonctionnalité a été annoncée par Google dans un article de blog spécifiquement destiné à la conférence Google for Brazil qui se tient dans ce pays. L’expansion des paiements numériques dans le pays a été mentionnée comme l’une des initiatives actuellement en cours.

Ainsi, les Brésiliens qui utilisent Google Wallet seront les premiers à découvrir cette nouvelle façon d’effectuer des paiements. Les QR codes sont assez universels et tant que l’appareil dispose d’une caméra, il sera possible de les utiliser avec leur portefeuille numérique.

La fonction de paiement par code QR est d’abord lancée au Brésil parce qu’une grande partie des smartphones du pays ne sont pas équipés de la technologie NFC, utilisée pour les méthodes de paiement sans contact. Cela signifie que de nombreux Brésiliens n’ont pas pu utiliser la fonction de paiement numérique de Google Wallet.

Cet ajout rendra Google Wallet plus accessible et permettra à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de la sécurité et de la facilité des paiements numériques. Les paiements par QR code sont un moyen sûr et pratique de régler des biens et des services, et leur popularité mondiale en fait la solution idéale pour ceux qui ne disposent pas du matériel nécessaire pour utiliser la technologie NFC.

Google Wallet devrait lancer la fonction de paiement par QR code au Brésil dans les mois à venir et sera, bien entendu, disponible pour tous les appareils Android dotés d’une caméra. Si cette expérience fonctionne bien au Brésil, il est à espérer que cette méthode de paiement sera disponible ailleurs dans le monde sur Google Wallet.