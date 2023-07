Microsoft pourrait révolutionner la saisie au stylet sur une Surface

by

by

Microsoft pourrait être en train de réfléchir à des idées intelligentes pour son Surface Book en termes de prise en charge du stylet, y compris la possibilité d’utiliser le pavé tactile avec le stylet ainsi qu’avec l’écran tactile.

Windows Latest a été assez perspicace pour repérer un brevet déposé par Microsoft qui explore de nouvelles idées astucieuses pour un futur Surface Pen. Le brevet — qui figure sur freepatentsonline.com — est typiquement dense avec le charabia habituel (surutilisation de la terminologie technique et phrases répétitives), mais l’essentiel est le suivant.

Microsoft veut prendre en compte le stylet avec le pavé tactile, non seulement pour permettre une deuxième option d’utilisation du stylet en dehors de l’écran, mais aussi, et c’est essentiel, pour détecter le stylet.

Quel en est l’avantage ? Comme Microsoft l’explique dans le brevet, elle envisage la mise en œuvre d’un stylet actif, capable de s’associer à l’appareil et de sélectionner automatiquement différents paramètres en fonction de l’utilisateur.

Grâce à la technologie du pavé tactile, le stylet pourrait recevoir des données de l’ordinateur portable avant de s’approcher de l’écran, ce qui permettrait un couplage plus réactif et une application plus rapide des paramètres personnalisés de l’utilisateur pour le stylet (au lieu d’un éventuel délai, le processus ne se produisant que lorsque le stylet a presque atteint l’écran).

Une réelle utilité

L’objectif global est de disposer d’un stylet plus réactif en termes de rapidité d’appairage et d’application rapide des paramètres personnalisés pour les différents utilisateurs. De plus, le fait que le pavé tactile puisse recevoir des données du stylet ajoute une polyvalence considérable.

Je pense en particulier au scénario dans lequel vous prenez des notes avec un appareil Surface en configuration ordinateur portable. Plutôt que d’essayer d’écrire avec le stylet sur l’écran tactile vertical, vous pouvez noter des mots sur le pavé tactile qui est posé à plat sur le bureau, juste devant vous, pour une expérience d’écriture plus naturelle.

Tout cela semble assez génial, mais comme toujours avec les brevets, il ne faut pas s’emballer tout de suite. Microsoft — et d’autres grandes entreprises technologiques — explorent tout un tas d’idées et déposent régulièrement des brevets pour celles-ci, mais seul un petit pourcentage d’entre elles se concrétise.