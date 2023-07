OPPO semble vouloir lancer les Reno 10, Reno 10 Pro, et Reno 10 Pro+ en dehors de Chine

Les smartphones phares de OPPO, la série Reno 10, sont disponibles sur le marché depuis quelques mois, mais seuls les clients chinois peuvent se les procurer. Les Reno 10, Reno 10 Pro et Reno 10 Pro+ sont des appareils plutôt décents, spécialement conçus pour le marché chinois.

Cependant, il semble que OPPO ait l’intention de commercialiser certains, voire tous les smartphones de la série Reno 10 dans d’autres pays. Bien qu’il puisse s’agir d’un événement isolé, le fait est que la série Reno 10 de OPPO n’est plus exclusivement disponible en Chine.

OPPO Malaysia vient de confirmer que les trois smartphones Reno 10 seront disponibles en précommande dans le pays à partir du 14 juillet, comme le souligne GSMArena. Le plus cher des trois smartphones Reno 10 est le Reno 10 Pro+, qui arbore un écran AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

En ce qui concerne la caméra, le Reno 10 Pro+ dispose d’une triple caméra, qui comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique de l’image), un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec OIS, et une caméra ultra-large de 8 mégapixels. Le flagship dispose également d’une caméra secondaire de 32 mégapixels à l’avant pour les selfies.

Viennent ensuite les Reno 10 et Reno 10 Pro, qui disposent d’écrans AMOLED de 6,7 pouces légèrement plus petits, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. Cependant, contrairement aux modèles chinois qui sont équipés de processeurs Snapdragon 778G de Qualcomm et Dimensity 8200 de MediaTek, les variantes malaisiennes sont équipées de processeurs Dimensity 7050 de MediaTek et Snapdragon 778 G Qualcomm.

En ce qui concerne les caméras, le modèle Reno 10 standard est équipé d’un trio de caméras — 64 mégapixels + 32 mégapixels + 8 mégapixels, tandis que la version Reno 10 Pro dispose également de trois caméras à l’arrière : 50 mégapixels + 32 mégapixels + 8 mégapixels. Les deux modèles sont dotés d’une caméra frontale de 32 mégapixels, tout comme le modèle Reno 10 Pro+.

Reno 10 Reno 10 Pro Reno 10 Pro+

Reste encore le flou de OPPO en France

Une autre différence entre les séries malaisienne et chinoise de la série Reno 10 est la batterie. Les Reno 10 chinois et Reno 10 Pro sont alimentés par des batteries de 4 600 mAh, tandis que le Reno 10 malaisien tire son énergie d’une batterie légèrement plus grande de 5 000 mAh. Le Reno10 Pro malaisien est équipé de la même batterie de 4 600 mAh que le modèle chinois, mais il ne prend en charge que la charge filaire de 80 W, alors que la version chinoise prend en charge la charge filaire de 100 W.

Pour mettre les choses en perspective, les OPPO Reno 10, Reno 10 Pro et Reno 10 Pro+ seront respectivement disponibles à l’achat en Malaisie pour l’équivalent de 350 euros, 430 euros et 685 euros. Ces prix sont légèrement plus élevés que ceux pratiqués en Chine, mais il fallait s’y attendre.