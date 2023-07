Meta Threads lance un programme bêta pour Android

Meta a lancé un programme de test bêta pour le nouveau réseau social Threads , son clone de Twitter tout juste sorti, qui a déjà rassemblé plus de 100 millions d’utilisateurs et donné des sueurs froides à Elon Musk. Fort de cet élan enviable, Meta souhaite donner aux utilisateurs un aperçu des fonctionnalités à venir et recueillir les commentaires des testeurs avant leur diffusion à grande échelle.

