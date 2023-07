La rumeur d’un iMac à grand écran est toujours à l’étude chez Apple, mais si un modèle de 32 pouces est envisageable, il pourrait n’être lancé que plus tard qu’on ne le pensait.

Après l’abandon de l’iMac 27 pouces, les utilisateurs ont attendu qu’Apple produise une version agrandie de l’iMac de 24 pouces, mais celle-ci n’a pas encore fait surface. Un rapport affirme maintenant que les clients pourraient avoir à attendre encore un peu avant de pouvoir profiter d’un écran plus grand.

Dans l’édition réservée aux abonnés de la lettre d’information « Power On » de Bloomberg, Mark Gurman insiste sur le fait qu’Apple expérimente des versions à grand écran de l’iMac. Toutefois, le développement est si précoce que beaucoup de choses peuvent changer. Mark Gurman a déjà fait état de l’inclusion d’un écran de 30 pouces ou plus dans le nouvel iMac et, dans la lettre d’information, il mentionne 32 pouces comme une taille potentielle. Il doute qu’Apple sorte ce modèle dans un avenir proche et qu’il n’apparaisse pas avant la fin de l’année 2024.

Jusqu’à présent, les rumeurs concernant l’iMac plus grand le décrivent comme ayant un design analogue à celui du modèle 24 pouces, avec des bords fins et un nouveau style de support d’écran. En réduisant les bords, la taille globale du modèle de 30 ou 32 pouces pourrait être physiquement analogue à celle de la précédente version de 27 pouces.

Si un iMac de 30 pouces ne suffit pas à certains utilisateurs, l’attente pourrait être encore plus longue pour des variantes encore plus grandes. En avril, un rapport insistait sur le fait qu’un iMac de 42 pouces était peut-être prévu pour 2027.

L’iMac M3 de 14 pouces pas avant fin 2023 ou début 2024

En ce qui concerne l’iMac 24 pouces fonctionnant avec la puce M3, Gurman a déclaré en mars qu’il ne serait pas lancé avant la fin de 2023 ou le début de 2024. Dans la lettre d’information de dimanche, il a révisé son estimation pour la porter à début 2024 pour ce modèle particulier.

Il est logique qu’Apple travaille sur un iMac plus grand. Les gens aiment les écrans plus grands ! Et même si le modèle 24 pouces qu’Apple vend actuellement est un bon compromis entre l’ancien 21,5 pouces et l’iMac Intel 27 pouces qui a été annulé l’année dernière, un écran 5K complet est plus agréable si vous êtes du genre à avoir des tonnes d’applications ouvertes en même temps.

Pour les créatifs, il est préférable d’avoir un écran plus grand. Il est essentiel de pouvoir voir les moindres détails des œuvres d’art que vous créez ou des images que vous éditez. Il en va de même pour la production musicale et vidéo, lorsque vous effectuez des montages précis sur une timeline. Depuis l’iMac Pro 27 pouces, Apple n’a pas proposé d’iMac idéal pour le travail créatif professionnel, et c’est bien dommage.