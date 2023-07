Le Galaxy S23 FE avec le Exynos 2200 fait surface dans les benchmarks

Les smartphones Fan Edition de Samsung sont censés offrir une expérience proche de celle d’un flagship pour un coût nettement inférieur, mais les résultats des benchmarks qui viennent d’apparaître en ligne laissent entrevoir un Galaxy S23 FE qui pourrait ne pas correspondre à ce que les fans souhaitent vraiment.

En effet, le successeur le plus attendu du Galaxy S21 FE de l’année dernière, le Galaxy S23 FE de Samsung a fait surface dans le listing Geekbench avec le numéro de modèle SM-S711B. Cela révèle que le smartphone sera équipé de la puce S5E9925, qui est le Exynos 2200 qui a été utilisé pour la première fois dans le Galaxy S22 dans certains pays.

Le SoC de 4 nm possède un CPU octa-core avec 1 cœur ARM Cortex-X2 cadencé à 2,8 GHz pour une puissance de traitement ultime, 3 cœurs ARM A710 cadencés à 2,52 GHz pour des performances optimales et 4 cœurs ARM A510 cadencés à 1,82 GHz optimisés pour l’efficacité. Le GPU Xclipse 920 est alimenté par AMD.

D’après de précédentes rumeurs, Samsung aurait redessiné le Exynos 2200 pour améliorer le rendement et aurait également résolu les problèmes de chauffe. La liste de référence révèle la présence d’Android 13 et de 8 Go de RAM. On peut spéculer et avancer plusieurs raisons pour lesquelles Samsung opterait pour la puce Exynos avec sa prochaine série Fan Edition. Cela pourrait être parce qu’il est moins onéreux pour le fabricant d’utiliser ses propres puces et donc de maintenir un prix bas pour le client. Il se peut également que Samsung veuille promouvoir son propre silicium.

Un lancement au 3e trimestre

Le smartphone serait doté d’une nouvelle caméra de 50 mégapixels, une amélioration par rapport au capteur de 12 mégapixels du prédécesseur, et coïnciderait avec le Galaxy S23, ainsi que d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 25 W.

Le Galaxy S23 FE devrait être déployé sur certains marchés au troisième trimestre 2023, et lancé à grande échelle au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.