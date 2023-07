Le trafic du site ChatGPT a baissé pour la première fois

by

by

Depuis l’arrivée de ChatGPT d’OpenAI en novembre, l’astucieux chatbot doté d’une IA a pris le monde d’assaut, les gens l’essayant tout en spéculant sur la façon dont la technologie pourrait transformer le lieu de travail et la société au sens large.

Mais pour la première fois depuis l’arrivée du ChatGPT à la fin de l’année dernière, les visites sur le site Web du chatbot ont diminué, selon la société d’analyse Similarweb.

Selon ses conclusions, le trafic global sur le site d’OpenAI pour ChatGPT a chuté de 9,7 % en juin, tandis que le taux de visiteurs uniques a baissé de 5,7 %. Le temps passé par les visiteurs sur le site a également baissé de 8,5 %.

Le trafic sur le site Web a commencé à se stabiliser en mai, selon l’analyse de Similarweb, de sorte que les résultats de juin ne surprennent guère ceux qui suivent de près les montagnes russes du chatbot.

Le cabinet d’analyse a toutefois noté que le site de ChatGPT attire toujours plus de visiteurs que bing.com, le moteur de recherche de Microsoft, et Character.AI, le deuxième site de chatbot d’IA autonome le plus populaire, ajoutant que les visites globales sur Character.AI ont également chuté de 32 % d’un mois à l’autre.

Similarweb suggère que la baisse du trafic « est un signe que la nouveauté a disparu pour le chatbot d’IA », mais en vérité, une telle conclusion n’est pas si facile à tirer.

L’intérêt de ChatGPT remis en cause ?

Par exemple, les mesures ne concernent que le site Web de ChatGPT — chat.openai.com — et non ses applications mobiles plus récentes, qu’au moins certaines personnes utiliseront au lieu de se rendre sur le site Web. Par ailleurs, Microsoft, qui investit des sommes considérables dans OpenAI, a intégré des éléments du chatbot dans son moteur de recherche Bing, ce qui donne aux utilisateurs une raison supplémentaire de ne pas se rendre sur le site Web.

En outre, l’arrivée de ChatGPT a attiré une attention considérable sur l’IA générative et les outils similaires qui comprennent non seulement des offres basées sur le texte, mais aussi de nouveaux logiciels de génération d’images et de vidéos. En d’autres termes, à mesure que les gens en apprennent davantage sur cette technologie, ils pourraient se diriger vers d’autres outils d’IA pour les essayer également.

Étant donné tous ces éléments, il n’est pas évident de dire que l’intérêt pour ChatGPT diminue, même si, dans certains cas, certaines personnes ont fait un bref essai et s’en sont tenues là, du moins pour l’instant.