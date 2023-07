Le prix et les spécifications des Galaxy Tab S9, Tab S9+ et Tab S9 Ultra viennent de fuiter en intégralité

Les tablettes Galaxy Tab S9 ne sont que quelques-uns des appareils que nous nous attendons à voir lors du prochain événement Samsung Unpacked le 26 juillet, et de nouvelles fuites ont révélé de manière exhaustive ce qui est à venir — y compris le prix du matériel.

Tab S9+:

12.4″ Dynamic AMOLED 2X WQXGA+

Front: 12MP UW, Rear: 13+8MP

10,090mAh

Upto 12+512GB

285.4×185.4×5.7mm Tab S9:

11″ Dynamic AMOLED 2X WQXGA

Front: 12MP UW, Rear: 13MP

8,400mAh

Upto 12+256GB

254.8×165.8×5.9mm Like what you see? Do share your thoughts. #SamsungEvent — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 5, 2023

Selon Ishan Agarwal relayé par SamMobile, la Galaxy Tab S9 offrira un écran de 11 pouces, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, une batterie de 8 400 mAh, une caméra à objectif unique de 13 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale à objectif unique de 12 mégapixels à l’avant.

Le modèle Tab S9+ serait doté d’un écran de 12,4 pouces, d’une mémoire vive pouvant atteindre 12 Go et d’une capacité de stockage de 512 Go, ainsi que d’une batterie de 10 090 mAh. La caméra frontale de 12 mégapixels à objectif unique est la même, mais il y a une caméra à double objectif 13 + 8 mégapixels à l’arrière.

Ensuite, nous avons la Galaxy Tab S9 Ultra, avec un écran de 14,6 pouces, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, une batterie de 11 200 mAh, une caméra frontale à double objectif 12 + 12 mégapixels, et une caméra à double objectif 13 +8 mégapixels à l’arrière. Toutes ces tablettes seront équipées du processeur Snapdragon 8 Gen 2 et bénéficieront d’une étanchéité IP68.

Des prix en hausse

En ce qui concerne les prix, SamInsider indique que la Galaxy Tab S9 8 Go + 128 Go coûtera 929 €, la Tab S9 12 Go + 256 Go coûtera 1049 €, la Tab S9+ 12 Go + 256 Go coûtera 1 149 €, et la Tab S9 Ultra 12 Go + 256 Go coûtera 1 369 €.

Nous avons déjà vu des photos de ces nouvelles tablettes et entendu parler de l’indice de protection IP68. L’événement Samsung Unpacked 2023 a été confirmé pour le mercredi 26 juillet, et nous devrions voir apparaître des smartphones pliables et des smartwatches en plus de la nouvelle série de tablettes.