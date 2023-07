Avec son iPad Pro OLED l’année prochaine, Apple pourrait retarder les MacBook OLED

Apple est apparemment toujours en bonne voie pour commercialiser en 2024 des tablettes iPad Pro dotées d’écrans OLED. Les modèles actuels d’iPad Pro comprennent une version de 12,9 pouces dotée d’un écran MiniLED avec un contraste de 1000000:1 et une luminosité maximale de 1 600 nits. Apple appelle ce panneau l’écran Liquid Retina XDR. Le modèle de 11 pouces utilise actuellement un écran LCD qu’Apple appelle Liquid Retina Display. Les deux modèles sont équipés du chipset M2.

Mais l’année prochaine, les tablettes iPad Pro de 11 pouces et 13 pouces seront équipées de panneaux OLED, selon un rapport publié par The Elec. La production des tablettes iPad Pro avec un écran OLED débutera au premier trimestre 2024 et vous avez probablement déjà une bonne idée des deux sociétés auprès desquelles Apple se procurera les panneaux OLED. Un rapport datant de février indique qu’Apple a déjà signé des pactes avec LG Display et Samsung Display pour lui fournir les écrans OLED nécessaires aux modèles d’iPad Pro 2024.

Les panneaux utiliseront de l’oxyde multicristallin à basse température (LTPO) qui permettra aux écrans d’avoir un taux de rafraîchissement dynamique qui changera en fonction du contenu affiché sur le panneau. Ainsi, le taux de rafraîchissement de 120 Hz ne sera plus utilisé dans des situations (telles que la lecture de textes ou de courriels) où un taux de rafraîchissement rapide est inutile en raison du contenu.

Cela permet d’éviter que les batteries ne se déchargent trop rapidement.

Pas de MacBook OLED avant 2027

Les panneaux OLED utiliseront également la technologie des transistors à couche mince (TFT) et une conception OLED hybride composée d’une plaque de verre et d’une couche de couche mince. Les personnes qui prévoient d’acheter l’une des tablettes iPad Pro 2024 OLED devraient bénéficier d’angles de vision plus larges, de couleurs éclatantes, d’une meilleure efficacité énergétique et d’une latence plus faible.

En raison du travail d’Apple pour sortir ses premiers modèles d’iPad Pro OLED en 2024, le rapport indique que les premiers modèles de MacBook OLED (avec des écrans de 13 et 15 pouces) seront repoussés à 2027. Les panneaux OLED pour les deux MacBook devront être produits en masse en 2026 pour que les nouveaux MacBook dotés d’un écran OLED puissent être commercialisés en 2027.