L’Apple Watch peut diagnostiquer la maladie de Parkinson 7 ans avant l’apparition des premiers symptômes

L’objectif du système de santé est de détecter les maladies avant que les symptômes n’apparaissent. C’est au moins l’un des objectifs. Après tout, si quelqu’un sait qu’il va contracter une certaine maladie, il pourra peut-être s’y préparer mentalement et physiquement et éventuellement prendre des médicaments pour l’éviter. Selon la BBC, il existe une maladie qu’une montre connectée, comme l’Apple Watch, pourrait être en mesure de détecter jusqu’à sept ans avant l’apparition des premiers symptômes de la maladie de Parkinson.

Il s’agit de la maladie de Parkinson, qui endommage lentement le cerveau en provoquant des tremblements involontaires, des mouvements lents, des muscles rigides et inflexibles, de la spasticité, une démarche anormale, etc. Lorsque le diagnostic est posé, les cellules cérébrales des malades sont déjà trop endommagées.

Grâce à l’intelligence artificielle, l’équipe du Dementia Research Institute de l’université de Cardiff a analysé les données de 103 712 porteurs de smartwatches. En suivant la vitesse à laquelle chaque individu pouvait se déplacer au cours d’une semaine entre 2013 et 2016, l’équipe a pu déterminer qui était susceptible de développer la maladie de Parkinson. Le Dr Cynthia Sandor, responsable de l’étude, a déclaré qu’étant donné que 30 % des Britanniques portent une smartwatch, l’appareil pourrait contribuer à mettre au point un moyen moins coûteux et plus précis de détecter la maladie de Parkinson à un stade précoce.

Le Dr Sandor a déclaré : « Nous avons montré ici qu’une seule semaine de données capturées peut prédire des événements jusqu’à sept ans à l’avance. Grâce à ces résultats, nous pourrions mettre au point un précieux outil de dépistage pour aider à la détection précoce de la maladie de Parkinson. Cela a des implications à la fois pour la recherche, en améliorant le recrutement dans les essais cliniques, et pour la pratique clinique, en permettant aux patients d’accéder aux traitements à un stade plus précoce, à l’avenir, lorsque ces traitements seront disponibles ».

Le Dr Kathryn Peall, qui a également participé à l’étude, a déclaré à la BBC que l’utilisation de smartwatches permet non seulement de prévoir avec précision qui sera atteint de la maladie de Parkinson, mais aussi de déterminer si les symptômes d’une personne sont dus à la maladie ou à la fragilité commune aux personnes âgées. « Les résultats obtenus chez les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie de Parkinson étaient différents », a déclaré le Dr Peall.

Une étude promettante

Le docteur a également déclaré : « Nous avons comparé notre modèle à un certain nombre de troubles différents, notamment d’autres types de troubles neurodégénératifs, des personnes souffrant d’arthrose et d’autres troubles du mouvement, entre autres, ce qui constitue un avantage de pouvoir travailler avec un ensemble de données tel que la biobanque britannique ». La biobanque est une « base de données sanitaire approfondie » couvrant plus de 500 000 personnes.

Si la technologie permet d’avertir rapidement les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, la question qui se pose, selon le Dr Peall, est de savoir s’il faut les informer des années avant que les symptômes ne se manifestent. Selon elle, « cela restera toujours un choix individuel et personnel ».

Il semblerait que les smartwatches dotées de capteurs de suivi des mouvements soient utiles dans la lutte contre la maladie de Parkinson. L’Apple Watch est déjà connue pour avoir sauvé la vie d’utilisateurs présentant un rythme cardiaque anormal, des caillots sanguins ou même quelque chose d’inhabituel comme un HAPE (œdème pulmonaire de haute altitude). Mais utiliser les smartwatches pour voir jusqu’à sept ans dans l’avenir afin d’informer une personne ne présentant aucun symptôme qu’elle risque d’être atteinte de la maladie de Parkinson est quelque chose qui sort de l’ordinaire aujourd’hui, mais qui ne le sera peut-être plus à l’avenir.

Il est à espérer que les smartwatches seront utilisées pour aider les gens à éviter des maladies graves qui changent la vie, comme la maladie de Parkinson.