Amazon Devices & Services dévoilera ses nouveaux produits le 20 septembre

On ne sait pas encore à quel point l’événement de cette année sera ambitieux dans un contexte de mesures de réduction des coûts à l’échelle de l’entreprise, mais Amazon a clairement l’intention de dévoiler quelque chose. Amazon a lancé une poignée de nouveaux appareils, tels que le Kindle Scribe , le Halo Rise et le routeur Eero PoE 6, lors de son événement 2022.

L’équipe Devices & Services a déjà eu une année très chargée, et maintenant que le HQ2 d’Amazon est officiellement ouvert, il n’est que juste de se retrouver dans quelques mois pour partager un peu plus de ce sur quoi nous avons travaillé. Notez dans votre agenda le 20 septembre pour avoir de nos nouvelles !