Le Amazon Prime Day 2023 aura lieu les 11 et 12 juillet

C’est à nouveau la période de l’année. Amazon a de nouveau annoncé son événement commercial annuel pour les membres Prime. Le Amazon Prime Day débute officiellement à 9 heures le mardi 11 juillet et se poursuit jusqu’au mercredi 12 juillet.

Si vous ne pouvez pas attendre les fêtes de fin d’année (Black Friday/Cyber Monday), le Prime Day vous permet de réaliser certaines des meilleures affaires sur un large éventail de produits.

Nous ne savons pas encore tout ce qui sera mis en vente, mais une chose est presque certaine si l’on se réfère aux tendances passées : les meilleures réductions concerneront probablement les appareils Amazon. Historiquement, nous avons vu tous les produits d’Amazon, des écrans connectés aux appareils de streaming, tomber à des prix parmi les plus bas à ce jour. Cela inclut les produits de sociétés appartenant à Amazon comme Ring et Blink.

Comme l’année dernière, les offres anticipées démarrent officiellement plusieurs semaines avant l’événement, avec des enceintes Echo, des routeurs Wi-Fi maillés Eero et d’autres appareils compatibles avec Alexa bénéficiant d’une réduction allant jusqu’à 55 % dès cette semaine. Amazon indique également qu’elle baissera les prix de divers services au cours de l’événement de 48 heures, offrant des réductions sur Amazon Music Unlimited, Audible et Amazon Prime Video, entre autres services.

Mais il n’y a pas que des appareils et des services Amazon. L’événement commercial de deux jours offre l’une des meilleures opportunités de l’année pour économiser sur d’autres types d’appareils électroniques, notamment des aspirateurs robots, des écouteurs sans fil, des ordinateurs portables, des accessoires de charge et des téléviseurs 4 K. Amazon indique que la vente présentera les « prix les plus bas de l’année » sur des produits sélectionnés de Bose, Theragun et d’autres marques bien établies. En dehors de cela, il y a généralement une pléthore d’offres disponibles sur les jeux de table, les articles pour la maison, les jouets, les produits de beauté et à peu près tout ce qui se trouve sous le soleil.

Comme d’habitude, ces offres Prime Day seront accessibles aux membres Prime.