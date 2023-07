Honor vise la couronne des smartphones de milieu de gamme avec le Honor 90

Hier, Honor a officiellement dévoilé le Honor 90 à un public international lors d’un événement spécial à Paris. Avec une gamme impressionnante de fonctionnalités et un prix compétitif, le Honor 90 est prêt à faire une impression durable sur le marché des smartphones de milieu de gamme, en repoussant les limites et en donnant aux flagships une petite claque au passage.

Le smartphone suit les traces de son prédécesseur, offrant une expérience légère et élégante à un prix très compétitif. Il embarque des fonctionnalités vraiment intéressantes, dont certaines défient non seulement les flagships susmentionnés, mais portent également le titre de « première mondiale ».

Design et écran

Doté d’un design élégant et haut de gamme, le Honor 90 allie élégance et fonctionnalité. L’appareil est doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces à quadruple courbure, offrant une expérience presque sans bords.

L’une des principales caractéristiques de ce panneau AMOLED est la gradation PWM (Pulse Width Modulation) à 3 840 Hz, ce qui, en termes simples, signifie moins de fatigue pour les yeux, en particulier dans les scénarios de faible luminosité. La gradation PWM allume et éteint l’écran très rapidement, ce que vos yeux perçoivent comme une baisse de luminosité.

La fréquence de 3 840 Hz susmentionnée est actuellement la plus rapide au monde. L’écran s’allume et s’éteint 3 840 fois par seconde, ce qui devrait être imperceptible pour l’œil humain, réduisant ainsi la fatigue oculaire. L’écran prend également en charge 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 1,07 milliard de couleurs, avec une luminosité HDR maximale de 1 600 nits, et peut ajuster dynamiquement sa température de couleur afin de ne pas interférer avec votre rythme circadien.

Performances et logiciels

Sous le capot, le Honor 90 est doté d’un chipset Snapdragon 7 Gen 1, successeur spirituel du 778G. Honor a décidé d’utiliser l’édition accélérée du SoC, offrant des vitesses d’horloge légèrement plus élevées pour le cœur de performance principal.

Le Honor 90 est livré avec une gamme flexible de configurations de mémoire, de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour le modèle de base jusqu’à 12 Go/512 Go pour le modèle supérieur, touchant la base du flagship. Le smartphone est livré avec Android 13 et MagicOS 7.1, qui ajoute des fonctionnalités intéressantes telles que Magic Text, Smart Widgets, etc.

Caméras

L’un des points forts du Honor 90 est son capteur photo principal, doté d’un grand capteur de 1/1,4 pouce avec une résolution de 200 mégapixels et la technologie 16-1 Pixel Binning. La taille de pixel de 2,24 µm qui en résulte devrait contribuer aux performances en basse lumière.

Il y a un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, qui offre une aide matérielle au nouveau mode Portrait et à l’effet bokeh associé à ce mode. À l’avant, il y a une caméra frontale de 50 mégapixels avec un objectif grand-angle pour capturer plus de personnes dans le cadre.

Batterie

Le Honor 90 est doté d’une grande batterie de 5 000 mAh qui, associée à l’efficacité du Snapdragon 7 Gen 1, devrait permettre une journée complète d’utilisation intensive, avec la possibilité d’étendre cette durée à deux jours. Le Honor 90 est compatible avec une charge filaire de 66 W grâce au bloc de charge inclus dans la boîte. Selon Honor, il est possible de recharger 45 % de la batterie en seulement 15 minutes.

Prix et disponibilité

Le Honor 90 est disponible en 3 couleurs très tendance : Midnight Black, Emerald Green et une couleur exclusive au site Web de Honor : Diamond Silver.

À partir d’aujourd’hui sur HiHonor, le Honor 90 sera disponible en France au prix de 600 euros pour 12 Go + 512 Go. Des offres de pré-commande du 24 mai au 13 juin permettent d’économiser 100 euros.