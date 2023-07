La première puce Google Tensor entièrement personnalisée pourrait être lancée en 2025

Google livre des smartphones Pixel avec des processeurs de marque Google Tensor depuis que l’entreprise a lancé le Pixel 6 en 2021. Jusque-là, Google utilisait des processeurs Qualcomm pour ses smartphones.

L’utilisation de ses propres processeurs permet à Google de mieux contrôler les performances et les fonctionnalités de ses smartphones. Mais jusqu’à présent, toutes les puces Tensor utilisées dans les smartphones ne sont que des pièces semi-personnalisées basées sur des conceptions Samsung existantes avec quelques fonctionnalités supplémentaires comme les NPU (unités de traitement neuronal) de Google pour améliorer les performances de l’IA.

Mais selon un rapport de The Information, Google envisage de passer à des puces entièrement personnalisées. L’entreprise ne sera toutefois pas prête à le faire avant 2025. Apparemment, ce n’était pas le plan initial. Selon les sources de The Information, Google espérait s’affranchir des conceptions de Samsung en 2024.

La première puce Google Tensor entièrement personnalisée pour les smartphones ne sera donc produite qu’en petites quantités pour permettre aux ingénieurs de Google de tester le processeur avant de passer à une puce de nouvelle génération qui pourrait faire ses débuts sous le nom de Google Tensor G5 en 2025.

Cela signifie que, à moins que les plans ne changent à nouveau, nous pourrions voir un processeur conçu par Google dans la gamme de smartphones Pixel 10, et peut-être d’autres appareils de l’entreprise (si la Pixel Tablet et/ou Fold restent assez longtemps pour avoir des modèles de troisième génération, par exemple).

Une production par TSMC

S’éloigner des conceptions de Samsung ne donnera pas seulement à Google encore plus de contrôle sur les caractéristiques de ses processeurs, mais cela permettra également à l’entreprise de passer de Samsung à TSMC pour la fabrication, ce qui pourrait apporter des améliorations en termes de performance et d’efficacité. TSMC, connu comme le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, est au service de grandes entreprises technologiques telles qu’Apple et NVIDIA. Le Tensor G5 devrait être fabriqué à l’aide du processus de 3 nm de TSMC.

Bien qu’il faille attendre quelques années pour voir à quoi ressemble un processeur entièrement conçu par Google, cela ne signifie pas que les prochaines puces Tensor seront simplement des pièces Samsung rebaptisées. The Information note que Google « modifie fortement le Tensor et, à chaque nouvelle génération, les ingénieurs remplacent progressivement les pièces Samsung responsables de tout, des communications et de l’audio au traitement de l’image et du graphisme, par la propriété intellectuelle de Google ».

Et cela s’ajoute aux fonctionnalités d’IA/apprentissage automatique qui ont été intégrées dans les puces Tensor dès le début, que Google exploite fortement pour les capacités photographiques de ses smartphones Pixel.

Il convient de garder à l’esprit que si Google prévoit de s’éloigner des conceptions de puces de Samsung, tous les éléments de l’architecture de la puce ne proviendront pas uniquement de Google. Les puces seront toujours basées sur des conceptions sous licence d’ARM.