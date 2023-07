Voici le Honor X50 avec son écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces à 120 Hz

Honor a annoncé le smartphone Honor X50 en Chine, comme elle l’avait promis. Il est équipé d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces 1,5 K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un SoC Snapdragon 6 Gen 1, d’une mémoire vive de 16 Go et d’un espace de stockage de 512 Go.

Le Honor X50 dispose d’une caméra arrière de 108 mégapixels avec un capteur Samsung HM6, d’une caméra secondaire de 2 mégapixels, d’une caméra frontale de 8 mégapixels et d’une caméra qui prend en charge la capture au niveau de la milliseconde, la lumière dynamique élevée et les ombres, ainsi qu’un zoom 3x sans perte.

Le smartphone est doté d’une batterie de 5 800 mAh, et l’entreprise affirme que son état de santé ne descendra pas en dessous de 80 %, même après 1 000 cycles de charge/décharge. Il est doté d’une fonction de charge rapide de 35 W. Il est certifié SGS cinq étoiles et résistant aux chutes pour l’ensemble de l’appareil, y compris l’écran incurvé, ce qui est une première.

Caractéristiques du HONOR X50

Écran OLED 1,5 K de 6,78 pouces (2652 x 1200 pixels) incurvé à 120 Hz, gradation PWM à haute fréquence à 1920 Hz, gradation matérielle, gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, 10 bits 10,7 milliards de couleurs HDR 10, luminosité de pointe de 1200 nits, taux d’échantillonnage tactile instantané de 1 000 Hz

Snapdragon 6 Gen 1 (4 cœurs A78 à 2,2 GHz + 4 cœurs A55 à 1,8 GHz) avec GPU Adreno 710

8 Go/12 Go/16 Go de RAM avec 128 Go/256 Go/512 Go de stockage

Android 13 avec Magic UI 7.1.1. Double SIM (nano + nano)

Caméra de 108 mégapixels avec capteur Samsung HM6, ouverture f/1.75, caméra de profondeur de 2 mégapixels avec ouverture f/2.4

Caméra frontale de 8 mégapixels avec ouverture f/2.0

Capteur d’empreintes digitales intégré

Dimensions : 163,6 × 75,5 × 7,98 mm ; Poids : 185 g

USB Type-C Audio

Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP53)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

Batterie de 5 800 mAh avec charge rapide de 35W

Prix et disponibilité

Le Honor X50 est disponible dans les coloris Sunny after the rain, Elegant Black, Brown Blue et Burning Orange au prix de 1 399 yuans (environ 180 euros) pour 8 Go + 128 Go, 15 99 yuans (environ 205 euros) pour 8 Go + 256 GB, 1 799 yuans (environ 230 euros) pour 12 Go + 256 Go et le modèle haut de gamme 16 Go + 512 Go est proposé au prix de 1 999 yuans (environ 255 euros).

Le smartphone est désormais disponible à la commande et sera mis en vente en Chine à partir du 14 juillet.