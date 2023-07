Le design du Realme GT Neo 6 apparaît en ligne pour la première fois

Realme a dévoilé le GT Neo 5 en février 2023, et il se vantait d’une énorme capacité de charge rapide de 240 W. Maintenant, moins de 6 mois plus tard, nous avons appris que le fabricant de smartphones chinois travaille dur sur le successeur, le Realme GT Neo 6.

Le dernier développement ne provient de nul autre que de MySmartPrice, et nous donne un premier aperçu du prochain smartphone Realme GT Neo 6. Sur la base de l’image et des détails partagés, l’appareil semble prometteur.

Le Realme GT Neo 6 est doté d’un élégant dos en verre dans une couleur vert vif avec la marque Realme en bas. Il est doté d’une grande bande carrée de couleur noire, qui s’étend sur la partie supérieure de l’appareil et s’intègre parfaitement à son châssis central. Cette bande loge deux découpes circulaires pour la caméra, avec la caméra principale en haut et une double caméra en bas. Un flash LED se trouve juste à côté de l’appareil photo.

La partie transparente de la bande noire offre un aperçu de la puissance sous le capot — le puissant chipset Snapdragon 8 Gen 2. En outre, on trouve un système d’éclairage Halo RGB inspiré du GT Neo 5 et la marque NFC.

L’appareil présente des bords arrondis, un bouton d’alimentation et des touches de volume sur le côté droit. Malheureusement, il n’y a pas d’images de la face avant de l’appareil, mais aucune surprise n’est attendue. Il s’agira d’un panneau AMOLED avec un poinçon pour la caméra frontale.

Un smartphone attendu dans l’année

En ce qui concerne les spécifications, il est prévu que le Realme GT Neo 6 arrive avec un écran OLED d’une résolution 1,5 K et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. En outre, l’appareil comprendra une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS et une « grande batterie » avec une potentielle capacité de 5 000 mAh. Il supportera également la charge filaire rapide SUPERVOOC de 120 W, selon les fuites. La version la plus haut de gamme du GT Neo 6 disposera de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Il fonctionnera également avec Realme UI 4.0 basé sur Android 13.

Pour le moment, il n’y a pas d’annonce officielle de Realme concernant la date de lancement. Cependant, le GT Neo 6 devrait être commercialisé avant la fin de l’année.