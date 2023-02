La charge rapide de 240 W permet de recharger le Realme GT Neo 5 en moins de 10 minutes

Plus tôt en janvier, Realme a annoncé sa technologie de charge rapide de 240W et a teasé que le GT Neo 5 serait son tout premier smartphone à supporter cette vitesse de charge insensée. Eh bien, le Realme GT Neo 5 a été lancé en Chine aujourd’hui, et vous pouvez charger complètement la batterie en moins de 10 minutes, ce qui est fou !

En dehors des vitesses de charge, il y a beaucoup de caractéristiques intéressantes, y compris une lumière de notification LED, une puce phare Snapdragon, un système de caméra de 50 mégapixels, et plus encore.

Parlons d’abord des caractéristiques marquantes, puis regardons les spécifications de base. Depuis que le Realme GT Neo 5 a été teasé, tout le monde a été curieux de l’éclairage LED à l’arrière. Alors que le panneau arrière ici pourrait ressembler à d’autres smartphones Android premium, Realme indique qu’elle est inspirée par le châssis transparent des smartphones de jeu.

Le bloc métallique de la caméra se prolonge dans un panneau de verre transparent sur la droite. Celui-ci met en évidence le chipset Snapdragon, entouré du nouveau système d’éclairage Halo RGB. Contrairement au Nothing Phone (1), qui ne dispose que de LED blanches, Realme offre une immense personnalisation. Vous êtes libre de choisir entre 25 couleurs, 5 réglages de vitesse, et plus encore. Les lumières RVB n’entrent pas seulement en action pour les notifications (messages, appels, etc.) mais aussi pendant le jeu.

Realme a également parlé longuement du design haut de gamme du GT Neo 5, vous permettant de choisir entre trois variantes de couleur — blanc, noir et violet. La variante de couleur violette utilise un processus de fusion mat, une première dans l’industrie, pour offrir un panneau arrière en verre texturé. Le bloc photo loge un capteur photo principal de 50 mégapixels doté du capteur Sony IMX890 et du système OIS. Il est associé à une caméra ultra-large de 8 mégapixels (Sony IMX355) et à un objectif microscope de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 16 mégapixels se trouve à l’avant.

Focus sur la batterie

En parlant du point fort du Realme GT Neo 5, il est équipé d’une batterie de 4 600 mAh qui prend en charge la charge rapide de 240 W. Et c’est aussi fou que cela puisse paraître. Realme promet que vous pouvez charger votre smartphone de 1 % à 20 % en seulement 80 secondes, jusqu’à 50 % en 4 minutes, et obtenir une charge complète en 9 minutes. Il s’agit de la vitesse de charge la plus élevée prise en charge sur un port USB-C. La société a également lancé une variante plus lente de 150W, qui comprend une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et se charge complètement en seulement 16 minutes.

Sous le capot, le Realme GT Neo 5 est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1. Celui-ci est couplé à une mémoire vive de 16 Go, à un stockage pouvant atteindre 1 To, à un système de refroidissement 3D VC de 4 500 mm², et fonctionne sous realme UI 4.0 basée sur Android 13.

Enfin, en tournant notre attention vers l’avant, nous obtenons un écran AMOLED 1,5 K de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une gradation PWM de 2160 Hz, une résolution de 2 772 x 1 240 pixels, et une luminosité maximale de 1400 nits. Le smartphone prend également en charge un capteur d’empreintes digitales à l’écran, des haut-parleurs stéréo avec prise en charge de Dolby Atmos, et plus encore.

Prix et disponibilité

Comme mentionné ci-dessus, le Realme GT Neo 5 se décline en deux variantes en fonction des vitesses de charge — 150W et 240W. Le prix commence à 2 599 CNY (~ 360 euros).

Les deux variantes du Realme GT Neo 5 sont maintenant en précommande et seront disponibles à l’achat à partir du 15 février en Chine. Le smartphone devrait faire ses débuts mondiaux au MWC 2023 plus tard en février, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.