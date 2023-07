OpenAI a désactivé la fonction de navigation Web de ChatGPT à cause d’une faille de Bing payante

La technologie est ce que vous en faites, car même si elle a des objectifs spécifiques, l’utilisation intuitive et l’objectif d’une personne en font finalement une expérience unique, ce à quoi OpenAI ne s’attendait pas pour ChatGPT. L’entreprise a récemment découvert que la nouvelle fonction du célèbre chatbot IA appelée « ChatGPT Browse », qui s’appuie sur Bing pour obtenir des informations actualisées sur le Web, a la capacité de contourner les paywalls lorsque cela est demandé.

OpenAI a donc décidé de désactiver la fonction jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de créer une solution de contournement ou de corriger le problème afin qu’elle ne puisse pas contourner les paywalls de certains sites Web.

We’ve learned that ChatGPT’s “Browse” beta can occasionally display content in ways we don’t want, e.g. if a user specifically asks for a URL’s full text, it may inadvertently fulfill this request. We are disabling Browse while we fix this—want to do right by content owners. — OpenAI (@OpenAI) July 4, 2023

OpenAI a annoncé par un tweet que la fonction ChatGPT Browse beta était désormais désactivée pour tous les utilisateurs, notamment en raison d’une faille découverte qui lui permet d’accéder à des sites Web payants sur Internet. Cette information a été rapportée par les abonnés de ChatGPT Plus qui ont utilisé la version bêta et ont fait part de leurs observations ou de leurs commentaires sur la nouvelle fonction d’IA. Toutefois, l’entreprise a promis de rétablir la fonction « dès que possible ».

Cette fonction a été initialement mise à la disposition des abonnés premium du service, et l’entreprise a réaffirmé qu’elle avait bien fait de la mettre en bêta avant de la rendre disponible à grande échelle.

Le programme de test bêta fonctionnant pour les opérations d’OpenAI, il semble que d’autres fonctionnalités entreront d’abord dans la disponibilité limitée de la version bêta avant que d’autres puissent profiter de la technologie.

Very grateful to the ChatGPT Plus subscribers who have been helping us test the browsing feature. This is why we started with a beta—have received extremely valuable feedback, learned a lot, & will bring it back soon. — OpenAI (@OpenAI) July 4, 2023

OpenAI ne veut pas d’atteintes aux droits d’auteur ni de problèmes

Pour ceux qui l’ignorent, ChatGPT Browse with Bing est une fonctionnalité bêta qui permet à ChatGPT de rechercher sur Internet pour aider à répondre aux questions qui bénéficient d’informations récentes.

Les utilisateurs ont fait en sorte que ChatGPT obéisse à leurs commandes, même s’ils demandent au chatbot IA d’accéder à des sites Web payants pour eux, ce qui leur permet de visionner des contenus premium sur d’autres sites Web. Même si ce n’était pas l’intention d’OpenAI, cela s’est produit.

Toutefois, l’entreprise affirme qu’elle est consciente de la situation et qu’elle veut rendre service aux propriétaires de contenu en empêchant le ChatGPT de contourner davantage ces paywalls.

Développements en matière d’IA : ChatGPT et Bing

OpenAI est devenue l’une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde après avoir lancé différents développements en matière d’IA, avec un partenariat important avec Microsoft. Bien que Microsoft ait déjà adopté le modèle GPT pour les grandes langues par le passé, ce n’est que récemment qu’OpenAI a adopté Bing comme moteur de recherche partenaire pour le chatbot d’IA.

La version bêta de Browse s’est avérée utile pour les utilisateurs, car en plus d’obtenir leur contenu par ChatGPT en un instant, elle peut également les aider à mieux rechercher sur le Web grâce à l’outil d’IA.

L’accès ouvert à tous à l’API d’OpenAI a également été un succès, puisque différentes entreprises ont déjà intégré ChatGPT dans leurs systèmes, notamment Snapchat, Microsoft et Mercedes-Benz.

ChatGPT reste l’un des générateurs de contenu de chatbot IA les plus emblématiques de notre époque, et ce parce qu’il a la capacité d’apporter un contenu abondant tout en ne lui donnant qu’une courte invite. La version bêta de Browse n’était pas destinée à contourner les paywalls et OpenAI l’a immédiatement reconnu, faisant ce qu’il fallait en corrigeant ses défauts et en la désactivant pour l’instant.