Nothing montre le Phone (2) en couleur blanche

Nothing s’apprête à lancer le Nothing Phone (2), et personne n’est mieux placé que Carl Pei pour faire de la publicité. Après avoir ouvert de manière inattendue les vannes pour la publication d’échantillons d’appareils photo du Phone (2), Nothing a permis au YouTuber MKBHD de révéler le design du Phone (2).

Quelques heures plus tard, la société a publié des rendus marketing des couleurs blanc et gris foncé, montrant le Nothing Phone (2) dans son intégralité. @evleaks a même publié des images de presse du smartphone qui montrent le design complet.

A new era. Where iconic design meets premium performance. A product of meticulous engineering and obsessive attention to detail. Our proudest design story so far. Come to the bright side. Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST. pic.twitter.com/ckgmAXCawi — Nothing (@nothing) July 4, 2023

Comme on peut le voir, la principale différence entre les deux variantes du Nothing Phone (2) est la couleur de base. La transparence est largement conservée, tout comme la finition du cadre central visible sur les côtés. Le cadre central semble être plus proche de la couleur de base – une couleur plus claire pour le blanc et une couleur plus foncée pour le gris foncé. La couleur de base est évidemment différente, ce qui donne aux deux variantes un aspect distinct.

Le Nothing Phone (2) s’appuie essentiellement sur la philosophie de conception définie par le Phone (1), et ce n’est pas plus mal. Il permet à la nouvelle marque de créer une identité distincte, et une sortie sur plusieurs années lui permet de s’ancrer dans cette identité.

D’autres constructeurs procèdent constamment à des refontes complètes, ce qui ne permet pas aux nouveaux smartphones de bénéficier de l’image de marque de leurs prédécesseurs. Ce n’est que récemment que de nombreuses entreprises ont commencé à conserver des éléments de design d’une année sur l’autre et à n’apporter que des changements subtils en cours de route.

L’interface Glyph évolue

L’un des changements les plus importants sur le Nothing Phone (2) est l’amélioration de l’interface Glyph. Elle comporte désormais 33 zones LED, contre 12 l’année dernière. Cela permet au smartphone d’avoir un meilleur contrôle granulaire sur l’action de chaque lumière.

Le Nothing Phone (2) sera lancé le 11 juillet. Armé d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, nous nous attendons à ce que le smartphone cible les marchés de milieu / haut de gamme et du flagship killer.