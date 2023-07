Apple prévoit peut-être un nouvel écran Mac qui pourrait agir comme un écran connecté

by

Apple devrait annoncer le prochain Studio Display d’ici la fin de l’année. Il semble que le géant de Cupertino cherche à rendre son futur écran Studio Display « intelligent ».

Apple prévoit peut-être un nouvel écran doté d’une puce de silicium Apple personnalisée — analogue à l’écran Studio Display alimenté par l’A13 — qui lui permettrait d’acquérir un comportement totalement indépendant du Mac, comme la capacité d’agir comme un écran connecté lorsqu’il n’est pas utilisé, a déclaré Mark Gurman de Bloomberg dans la version réservée aux abonnés de sa lettre d’information Power On du weekend.

Ce développement signifierait que l’écran pourra fonctionner indépendamment du Mac qui l’alimente.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur les projets d’Apple en matière d’affichage. Par exemple, la société pourrait travailler sur un écran mini-LED de 27 pouces et sur une suite à l’onéreux Pro Display XDR, avec la possibilité d’appeler Siri intégré dans les écrans eux-mêmes, si possible.

La nouvelle capacité d’affichage connecté ressemble beaucoup à la fonctionnalité StandBy qui sera intégrée à iOS 17 dans le courant de l’année. Cette fonction permet aux iPhone de servir d’écrans connectés lorsqu’ils sont branchés sur le secteur et tournés à l’horizontale. Cette fonction rappelle en partie un réveil et la réduction de la luminosité de l’écran à un rouge terne la nuit lorsque vous dormez, tout en ajoutant des widgets consultables et un contrôle de la maison connectée directement à partir de la fonction StandBy.

Il est intéressant de noter que cette fonctionnalité, ou quelque chose de très analogue a fait l’objet d’une première rumeur pour l’iPad à la fin de l’année dernière, mais Apple ne l’a pas annoncée pour ses tablettes lors de la WWDC 2023.