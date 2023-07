Vision Pro : Apple a essayé des contrôleurs, a décidé de ne pas les utiliser

Les manettes de jeu traditionnelles, comme celles de la Xbox de Microsoft ou de la PlayStation de Sony, peuvent toutefois être utilisées avec Vision Pro. Cela est dû à la prise en charge de ces appareils par macOS et iOS. Dans le cas de Vision Pro, ces contrôleurs doivent encore faire leurs preuves et démontrer l’étendue de leur prise en charge. Il en va de même pour les claviers Bluetooth, qui peuvent également être utilisés comme alternative au « clavier à air ».

Gurman écrit qu’Apple a « étudié l’idée d’un appareil porté au doigt et fonctionnant comme un contrôleur », mais qu’elle a finalement décidé « que le suivi des mouvements de la main et des yeux sans accessoire était une solution plus élégante ».