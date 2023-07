L’iPhone serait difficile à utiliser pour ceux qui viennent d’Android

Le passage à un nouveau système d’exploitation pour smartphone implique d’apprendre comment il fonctionne et, si l’interface utilisateur n’est pas intuitive, cette étape peut s’avérer très frustrante. Les données indiquent que le nombre d’utilisateurs d’Android passant à iOS a considérablement augmenté, atteignant son niveau le plus élevé depuis cinq ans. Toutefois, selon un nouveau rapport du service de comparaison de smartphones Green Smartphones, de nombreux nouveaux utilisateurs d’iOS sont confrontés à une courbe d’apprentissage abrupte.

Android et iOS ont des interfaces utilisateur différentes et, à en juger par les recherches effectuées sur Google, Android est plus intuitif que le système d’exploitation d’Apple. Cela signifie que les smartphones Android sont plus faciles à utiliser et à naviguer, alors qu’un nouvel utilisateur peut trouver difficile d’effectuer des tâches de base sur l’iPhone.

Aux États-Unis, les utilisateurs d’iOS ont souvent du mal à effectuer des tâches telles que bloquer quelqu’un ou réinitialiser leur smartphone. Green Smartphones a constaté que les utilisateurs d’iPhone effectuent 58 % de recherches en plus que les utilisateurs d’Android sur Google pour trouver des instructions concernant des fonctions et des tâches quotidiennes.

84 000 utilisateurs d’iPhone sollicitent l’aide de Google pour réaliser des enregistrements d’écran, alors que seuls 24 000 utilisateurs d’Android ont besoin d’aide pour le même problème chaque mois en moyenne.

61 000 propriétaires d’iPhone saisissent le terme de recherche « Comment réinitialiser les paramètres d’usine » sur Google chaque mois, contre 8 400 propriétaires de smartphones Android. Parmi les autres tâches plus faciles sur Android que sur iOS figurent l’enregistrement d’un appel téléphonique, la configuration d’une messagerie vocale, le partage de l’emplacement, la suppression d’une application, le transfert de photos, la mise à jour d’un téléphone et la sauvegarde de l’appareil.

Les deux seules tâches qui posent plus de problèmes aux nouveaux utilisateurs d’Android qu’aux nouveaux utilisateurs d’iPhone sont la réalisation d’une capture d’écran et la numérisation d’un QR code.

Une différence entre les 2 OS

Au total, les utilisateurs d’iOS effectuent chaque mois 358 000 recherches sur Google pour obtenir de l’aide sur la navigation et l’utilisation de leur smartphone, alors que les utilisateurs d’Android en effectuent 226 000. Cela signifie qu’Android a une interface centrée sur l’utilisateur et que la plupart des nouveaux utilisateurs n’ont pas besoin d’instructions explicites pour utiliser les smartphones Android.

Étant donné que les utilisateurs d’Android semblent être plus nombreux que ceux d’iOS, on peut supposer que même si les iPhone sont un peu difficiles à utiliser au début, tout se passe bien une fois que les utilisateurs ont pris le contrôle d’iOS.

En fin de compte, les deux systèmes d’exploitation ont leurs propres avantages et inconvénients. Les iPhone sont pris en charge pendant 5 à 6 ans et les applications de haute qualité arrivent souvent sur iOS avant Android. Android est plus personnalisable, n’est pas restrictif et certains préfèrent son système de gestion des notifications à iOS.