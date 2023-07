Foxconn, fournisseur d’Apple, embauche à tour de bras en prévision de la production de l’iPhone 15

Comme vous le savez peut-être, la pandémie a entraîné des perturbations en 2022, et le fournisseur d’Apple, Foxconn, a désormais un besoin urgent de main-d’œuvre. L’information concernant cette vague d’embauches provient d’un recruteur nommé Zhao. L’entreprise embaucherait actuellement des employés permanents et des employés temporaires pour un salaire horaire de 21,5 yuans (moins de 3 euros).

you might also like