Microsoft introduit des outils d’achat alimentés par l’IA dans Bing et Edge

Microsoft a intégré des fonctionnalités basées sur l’IA dans un grand nombre de ses produits par l’intermédiaire de Bing. Si les choses ont commencé avec Bing Search, alimenté par ChatGPT, l’entreprise a depuis mis à jour le chatbot Bing AI avec davantage de fonctionnalités, et a même ajouté des capacités d’IA à d’autres produits.

Parmi les fonctionnalités récemment ajoutées au chatbot Bing, citons la prise en charge des interactions multisessions, l’IA persistante dans le navigateur Edge et la compatibilité avec les plugins ChatGPT tiers. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent interagir avec toutes sortes de services alimentés par l’IA sans jamais devoir quitter l’écran du chatbot de Bing.

Si ce niveau d’intégration de l’IA n’est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, il est évident que Microsoft n’a pas l’intention de ralentir ses efforts en matière d’IA. Microsoft vient de lancer de nouveaux outils d’achat dans Bing et Edge, alimentés par l’IA, pour simplifier l’expérience d’achat. Ils fournissent des informations d’experts en un seul endroit pour faciliter la découverte, la recherche et l’achat.

Ces nouveaux outils d’achat comprennent des guides d’achat, des résumés de produits, des aperçus, des comparaisons de prix et des outils d’affaires alimentés par l’IA afin de permettre aux utilisateurs de faire des achats éclairés et d’économiser de l’argent en même temps. Dans un article de blog annonçant ces nouvelles fonctionnalités, Microsoft affirme que ces outils sont conçus pour faire gagner du temps et rendre les achats en ligne plus pratiques que jamais. L’entreprise affirme également que ses fonctions d’achat existantes ont aidé les gens à économiser de l’argent, une personne moyenne économisant près de 400 dollars par an, et qu’elle s’attend à ce que ses nouveaux outils aident les acheteurs à économiser encore plus d’argent.

Toutes les nouvelles fonctions d’achat par IA dans Microsoft Bing et Edge

Le premier outil d’achat alimenté par l’IA de Microsoft s’appelle « Buying Guide » (Guide d’achat). Cet outil utilise l’IA pour générer des guides personnalisés pour les acheteurs. Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent simplement saisir une requête dans la zone de texte de recherche. Si la requête a un lien avec le shopping, une option intitulée « Voir le guide d’achat » apparaît en haut des résultats de la recherche. En cliquant sur le guide d’achat, une page distincte s’ouvre, affichant des spécifications détaillées, des comparaisons et des informations sur les prix de produits comparables.

Il convient de noter que la fonction de guide d’achat alimentée par l’IA est également accessible dans la barre latérale Edge et dans Bing Chat. En outre, les guides d’achat ne sont disponibles qu’aux États-Unis, mais un déploiement plus large est prévu.

En plus des guides d’achat, Bing a introduit une nouvelle fonctionnalité qui fournit aux utilisateurs des critiques et des informations résumées. L’objectif principal de cet outil est d’aider les utilisateurs à réduire leur choix de produits et à prendre les meilleures décisions d’achat. Contrairement aux guides d’achat, qui sont actuellement exclusifs aux États-Unis, les utilisateurs de Bing AI du monde entier peuvent accéder à des résumés d’avis et d’idées.

Microsoft a également mis au point un nouvel outil de comparaison des prix basé sur l’IA, appelé « Price Match ». Cet outil est conçu pour aider les utilisateurs à trouver leurs produits préférés aux prix les plus compétitifs. En outre, il offre des fonctionnalités telles que l’historique des prix, les coupons de réduction, les offres de cashback et le suivi des colis. Bien que ces fonctionnalités soient actuellement disponibles sur certains marchés, elles sont exclusives au navigateur Edge.