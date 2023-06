Meta prévoit de permettre aux citoyens de l’UE de télécharger des applications depuis Facebook

Pour concurrencer à terme les boutiques d’applications de Google et d’Apple, Meta aurait l’intention de permettre aux citoyens de l’Union européenne (UE) de télécharger directement des applications par l’intermédiaire de publicités Facebook.

Certains développeurs d’applications Android testeront ce nouveau type de publicité dès la fin de l’année, rapporte The Verge. La loi sur les marchés numériques (DMA), une nouvelle réglementation de l’UE qui devrait entrer en vigueur au printemps, donne à Meta l’occasion d’essayer cette fonctionnalité.

Elle considère Apple et Google comme des « gardiens » et exige qu’ils ouvrent leurs plateformes mobiles à d’autres méthodes de téléchargement d’applications, indique le rapport. Techniquement, Android prend déjà en charge le sideloading, bien que Google rende la chose difficile en intégrant des frais et des licences in-app au Play Store et en affichant d’effrayants avertissements chaque fois que quelqu’un tente de télécharger une application Android à partir d’une source différente.

Malgré cela, Meta estime qu’il est plus sûr d’effectuer son test sur Android d’abord que sur iOS d’Apple. L’argument avancé par la société aux développeurs participant au test est qu’en hébergeant leurs applications Android et en permettant les téléchargements directs sur Facebook sans obliger les utilisateurs à se rendre sur le Play Store, ils obtiendront des taux de conversion plus élevés pour leurs publicités d’installation d’applications.

Les développeurs participant à l’expérience peuvent utiliser les systèmes de facturation de leur choix car, au moins dans un premier temps, Meta ne prévoit pas de percevoir un pourcentage des revenus in-app des applications participantes, selon le rapport.

« Nous avons toujours voulu aider les développeurs à distribuer leurs applications, et de nouvelles options augmenteraient la concurrence dans ce domaine. Les développeurs méritent d’avoir plus de moyens pour faire parvenir facilement leurs applications aux personnes qui les veulent », a déclaré Tom Channick, porte-parole de Meta.