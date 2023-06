L’UE pourrait obliger Apple à faciliter le transfert des données iCloud vers d’autres services

Nous disposons de lois telles que la loi sur les marchés numériques (DMA) et la loi sur les services numériques (DSA), qui ont été promulguées l’année dernière. La première est chargée de garantir une concurrence loyale sur les marchés numériques (comme, par exemple, les boutiques d’applications tierces sur l’iPhone). La seconde législation se concentre sur la régulation du contenu en ligne et vise à tenir les grandes entreprises technologiques (comme les grands réseaux sociaux, par exemple) responsables du traitement des contenus illégaux sur leurs plateformes.

Mais ce n’est pas tout ! La loi sur les données donne également plus de pouvoir aux clients et aux entreprises sur la manière dont les données générées par leurs produits peuvent être utilisées.

La Commission européenne est parvenue à un accord sur la législation proposée, ce qui la fait avancer (bien sûr, comme vous le savez, elle ne va pas devenir une loi immédiatement, elle doit passer par différentes étapes avant d’en arriver là). La législation vise à simplifier le passage à des services de données alternatifs, mais aussi à protéger contre les transferts de données non autorisés et à mettre en place des normes d’interopérabilité.