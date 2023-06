OnePlus Nord 3 : une puissante caméra et un époustouflant écran confirmés

Après le lancement du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G en début d’année, OnePlus s’apprête à bouleverser le marché du milieu de gamme avec le Nord 3 5G.

OnePlus a annoncé le lancement du OnePlus Nord Summer Launch Event le 5 juillet, au cours duquel le très attendu OnePlus Nord 3 sera dévoilé, aux côtés du OnePlus Nord CE 3 et du OnePlus Nord Buds 2 R. Avant le lancement, voyons les détails que nous connaissons à ce jour.

Le Nord 3 5G sera sans aucun doute le clou du spectacle, car il est conçu pour offrir une puissance exceptionnelle à ceux qui mènent un style de vie dynamique, et il est doté d’un design pur et discret.

Design et couleurs

En dévoilant le design, Kinder Liu, COO et président de OnePlus, a déclaré que le OnePlus Nord a pour but d’offrir à nos utilisateurs tout ce qu’ils peuvent demander, et cela commence par un design OnePlus exceptionnel. « Je suis ravi de partager ce premier aperçu du OnePlus Nord 3 5G et j’ai hâte d’en découvrir davantage au cours des prochaines semaines », a-t-il ajouté.

OnePlus a confirmé que le Nord 3 5G serait disponible dans les coloris Tempest Gray et Misty Green, conçus pour offrir deux sensations totalement différentes. Le OnePlus Nord 3 5G en Tempest Gray a une finition texturée et mate, projetant force et permanence, tandis que le nouveau coloris Misty Green est brillant et offre une belle sensation à la main.

Le OnePlus Nord 3 5G dispose toujours du curseur d’alerte pratique qui permet de passer facilement d’un mode à l’autre.

Affichage

OnePlus a également publié un teaser qui confirme que le Nord 3 5G sera équipé d’un écran plat Super Fluid de 6,74 pouces avec une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz avec des bordures ultra-fines. Le cadre en plastique de l’écran a été supprimé, ce qui permet d’obtenir un écran plat et homogène avec des bordures épurées.

L’écran dispose d’un taux d’échantillonnage tactile de 1 000 Hz, de sorte que l’affichage répond instantanément à chaque saisie tactile, offrant une expérience utilisateur optimale, que vous fassiez simplement défiler un site web ou que vous jouiez à votre jeu favori.

Caméras

Le OnePlus Nord 3 5G offrira une expérience photographique haut de gamme grâce à la combinaison du meilleur matériel photographique et des algorithmes développés par OnePlus. Il est équipé du capteur Sony IMX890, le même capteur de 50 mégapixels que celui utilisé dans le smartphone phare de cette année, le OnePlus 11 5G, ainsi que de la même technologie de stabilisation optique de l’image.

Il sera également doté des algorithmes photographiques exclusifs de OnePlus présents dans le OnePlus 11, de sorte que vous pourrez prendre les mêmes images époustouflantes avec le OnePlus Nord 3 5G à chaque fois, quelles que soient les conditions.

Performances

OnePlus a également confirmé que le Nord 3 5G embarquera un puissant chipset pour des performances performantes. Il devrait s’agir du Dimensity 9000 de MediaTek, qui devrait constituer une amélioration majeure par rapport au Dimensity 1300 du Nord 2T 5G de l’année dernière.

Deuxième appareil de milieu de gamme à être lancé le 5 juillet, le OnePlus Nord CE 3 5G a également fait l’objet d’une attention particulière. Confirmant les informations précédentes, le OnePlus Nord CE 3 5G sera équipé d’un processeur Snapdragon 782G de Qualcomm et d’un grand écran AMOLED de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Nous devrions connaître tous les détails du OnePlus Nord 3 5G lors de l’événement OnePlus Nord Summer Launch le 5 juillet 2023.