Microsoft prévoit un Windows 11 basé sur le cloud

Microsoft prévoit d’offrir à chacun un PC Windows basé sur le cloud, de la même manière qu’elle offre actuellement aux utilisateurs une console Xbox basée sur le cloud pour la diffusion de jeux en continu. Dans le cadre de son procès retentissant contre la FTC, d’intéressants documents internes ont été mis au jour, dont l’un détaille les plans d’un avenir Windows de plus en plus basé sur le cloud et pouvant être diffusé en continu sur n’importe quel appareil.

Malheureusement, on ne sait pas combien Microsoft va facturer son service Windows 365 destiné au grand public. « Construire sur Windows 365 pour permettre un système d’exploitation Windows complet diffusé à partir du cloud sur n’importe quel appareil », peut-on lire dans la section « Long Term Needle Moving Opportunities » de la note interne de Microsoft.

Windows 365, qui a été présenté en 2021 lors de l’événement Inspire de Microsoft, vend un PC Windows virtuel basé sur le cloud que vous pouvez emporter partout avec vous et vous connecter à votre workflow professionnel sur n’importe quel appareil de votre choix, à condition que vous disposiez d’une connexion Internet stable. Microsoft ne sera pas le premier acteur dans ce domaine, puisque des tiers comme Amazon, Citrix et Shell proposent des services analogues depuis un certain temps déjà.

Dans le cas de Microsoft, Windows 365 a été limité à ses clients professionnels, jusqu’à présent. Mais il semble que l’entreprise veuille offrir le service à tous les utilisateurs de Windows. S’il s’agit d’une bonne stratégie pour améliorer le flux de revenus, la vente effective du service et l’élaboration d’un modèle de coût adéquat constituent la partie la plus délicate.

Après les consoles, l’informatique dématérialisée

Windows 365 est actuellement disponible en France dans les catégories Business et Entreprise. Il est proposé à partir de 31,30 euros par mois pour chaque utilisateur, avec un processeur double cœur dans le cloud, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. L’abonnement Business, qui se situe au niveau le plus élevé, fait passer les spécifications du PC Cloud à un processeur à 4 cœurs, 16 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour 66,70 euros par mois.

À titre de comparaison, le service d’abonnement Xbox Game Pass, accessible aux amateurs de jeux vidéo du monde entier, coûte 9,99 euros pour le niveau de base. Selon des documents internes consultés par Windows Central, Microsoft prévoirait un plan familial pour son service Windows 365 destiné au grand public, qui permettrait aux parents de garder un œil sur les activités informatiques de leurs enfants et d’intervenir s’ils ont besoin d’aide.

Mais, il semble que Microsoft suivra les traces de sa stratégie de jeu Xbox pour vendre également Windows 365. Ce n’est un secret pour personne que Microsoft vend ses consoles à perte et récupère les coûts grâce à des services tels que l’abonnement Xbox Game Pass.

Récemment, il a été révélé que l’entreprise a même modifié l’allocation de ses ressources pour se concentrer davantage sur l’amélioration de l’infrastructure en cloud plutôt que sur l’augmentation de la production de ses consoles Xbox, dont l’offre est insuffisante. L’objectif est évident et les fondations sont prêtes. Ce n’est qu’une question de temps avant que Microsoft ne décide d’un prix acceptable pour l’utilisateur moyen de Windows et offrant suffisamment d’avantages pour qu’il envisage de l’acheter.