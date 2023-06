Le nom de code de la série Galaxy S24 suggère que Samsung va conserver 3 modèles

Si vous n’êtes pas très familier avec le fonctionnement de l’industrie technologique, vous pourriez penser qu’il est un peu trop tôt pour commencer à parler de la gamme Galaxy S24, que Samsung ne prévoit certainement pas de dévoiler officiellement avant l’année prochaine.

Mais ce cycle de rumeurs a en fait commencé il y a plusieurs mois, et bien que nous ne puissions pas encore être sûrs à 100 % de beaucoup de choses, un détail important semble déjà gravé dans le marbre. Contrairement à certaines spéculations très anciennes (que personne n’a vraiment prises au sérieux), Samsung devrait commercialiser le Galaxy S24 en trois variantes principales, tout comme le S23 cette année, le S22 en 2022, le S21 en 2021, le S20 en 2020, et même le S10 en 2019.

Comment pouvons-nous « savoir » qu’un Galaxy S24+ verra le jour aux côtés d’un modèle de base S24 et d’une version haut de gamme S24 Ultra ? Eh bien, selon non pas une, mais deux sources fiables, le Galaxy S24 Ultra est connu à l’intérieur sous le nom de « Muse3 », et on peut supposer que deux autres « Muses » sont également en cours de préparation. Plus précisément, un Galaxy S24, alias Muse1, et un Galaxy S24+, dont le nom de code interne est très probablement Muse2.

Ces rumeurs de noms de code nous apprennent-elles quelque chose de plus sur le trio de smartphones haut de gamme qui devrait être commercialisé au début de l’année 2024 ? Pas vraiment… ou du moins pas encore, même si la révélation conjointe de SamMobile et GalaxyClub devrait faciliter la tâche des deux publications et d’autres groupes de rumeurs et individus comme eux pour déterrer de précieuses informations sur la série Galaxy S24 à l’avenir.

Encore des rumeurs

Au cas où vous vous poseriez la question, des révélations analogues ont eu lieu plusieurs mois avant les événements de lancement des S23, S22 ou S21 au cours des années précédentes, révélant les noms de code Diamond, Rainbow et Unbound respectivement des trois familles de smartphones ce qui ne signifiait rien en ce qui concerne leurs caractéristiques et leurs capacités.

Étant donné que rien n’est vraiment confirmé tant que Samsung ne l’a pas confirmé, il est probablement sage de ne pas trop attendre et d’être sceptique à l’égard de tout.

Comme d’habitude, une annonce en janvier est déjà évoquée par un certain nombre de sources, et comme la gamme Galaxy S23 ne se vend pas vraiment comme des petits pains selon les derniers rapports, Samsung pourrait bien « précipiter » la série S24 sur le marché pour essayer de mieux concurrencer la gamme iPhone 15 d’Apple.