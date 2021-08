Microsoft lance officiellement Windows 365, voici son prix

Le nouveau service Windows 365 de Microsoft est désormais largement disponible, offrant aux clients une nouvelle façon de s’engager avec Windows 10 et, bientôt, Windows 11.

Annoncé le mois dernier, le service de virtualisation permet aux utilisateurs de diffuser un bureau Windows et les applications qui l’accompagnent sur n’importe lequel de leurs appareils (y compris ceux qui fonctionnent sous macOS, Linux ou Android) et depuis n’importe quel endroit.

À partir d’aujourd’hui, les entreprises peuvent commencer à déployer des PC Cloud Windows 365, qui sont facturés sur une base mensuelle par utilisateur. Microsoft n’avait pas divulgué beaucoup d’informations sur les prix, à l’exception d’une petite fuite, mais a maintenant publié une liste complète ventilée par configuration.

Windows 365 est divisé en deux branches d’abonnement : Windows 365 Business et Windows 365 Entreprise. La première est conçue pour les entreprises de 300 employés ou moins, tandis que la seconde s’adresse aux plus grandes organisations, mais les deux partagent la même gamme de fonctionnalités.

Au total, il est possible de choisir entre douze configurations de PC Cloud Windows 365, chacune offrant un niveau de performance et de stockage différent.

12 configurations de PC Cloud

L’abonnement le moins cher disponible dispose d’un vCPU, de 2 Go de RAM et de 64 Go de stockage, et coûte 21,90 euros par utilisateur et par mois. Cette formule est conçue pour les travailleurs de première ligne et les centres d’appels, ou pour les employés qui n’ont besoin que d’un accès à des logiciels de CRM légers et autres. À l’autre extrémité, les utilisateurs qui effectuent fréquemment des tâches informatiques lourdes (par exemple, les designers ou les ingénieurs logiciels) auront accès à une configuration équipée de 8 vCPU, avec 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette option coûtera aux entreprises 147,50 euros par utilisateur et par mois.

Les prix et les options de configuration sont les mêmes pour Windows 365 Business et Enterprise. Toutefois, les grandes entreprises qui remplissent les conditions requises pour la branche Entreprise bénéficieront automatiquement d’une remise de 3,70 euros par PC Cloud.

Les clients de Windows 365 Business peuvent également bénéficier de la réduction, mais doivent déjà être abonnés à Windows 10 Pro, la version centrée sur les entreprises du système d’exploitation actuel de Microsoft.

Vous pouvez l’essayer

Il est également possible d’essayer gratuitement trois des différentes configurations (dont la plus puissante dispose de 4 vCPU, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage) pour une période de 60 jours. Toutefois, la licence d’essai n’est disponible que pour un seul utilisateur par organisation.

Il n’est pas facile d’établir des comparaisons avec d’autres services du marché, car beaucoup sont facturés à l’usage, alors que Windows 365 intègre tout dans un tarif fixe. Mais la tarification de Microsoft semble être compétitive pour l’ensemble des options de configuration. À titre d’exemple, Amazon propose un PC virtuel Windows dont les spécifications sont analogues à celles de la configuration Windows 365 la plus abordable de Microsoft pour 28 dollars par mois.