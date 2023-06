Comment utiliser ChatGPT comme traducteur ?

L’un des principaux objectifs d’un chatbot comme ChatGPT ou My AI de Snapchat est bien sûr de reproduire les mots d’un être humain aussi fidèlement que possible. Pour aider ChatGPT à traiter les très nombreux mots et images qui lui sont fournis (à la fois pendant la formation et par les utilisateurs), il doit être capable d’interpréter d’autres langues. C’est littéralement ce qu’il tente de faire, bien que sa compréhension soit quelque peu limitée.

Des millions d’entre nous copieront et colleront dans Google Traduction pour leurs besoins de traduction. En avril 2016, à l’occasion du 10e anniversaire du service, Google a indiqué que plus de 100 milliards de mots étaient traduits chaque jour par le service. Aussi remarquable que cela puisse paraître, le service n’est certainement pas infaillible.

Des questions telles que « l’interprétation littérale » du texte présenté peuvent fausser le résultat final, ce qui signifie que certaines choses peuvent être littéralement perdues dans la traduction, comme d’idiotes expressions et des expressions familières. Il semble que ChatGPT soit confronté à des problèmes analogues.

Comment fonctionne la traduction linguistique de ChatGPT ?

Google Traduction est conçu avec des cases pratiques dans lesquelles vous pouvez placer le texte en question, sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez qu’il soit traduit, puis produire le résultat de la traduction. ChatGPT n’a pas cette fonction, mais le chatbot peut tout de même fonctionner comme un outil de traduction — un outil potentiellement assez sophistiqué. Grâce à ses zones de texte, les utilisateurs peuvent expliquer qu’ils souhaitent que le texte soit traduit d’un point de vue particulier ou dans un contexte spécifique.

L’ajout de « Traduire [texte à traduire] en anglais du point de vue d’une personne discutant de la pandémie de COVID-19 » fournit à l’outil des informations importantes pour adapter le résultat final. Plutôt que de tenter une traduction littérale, il saura quels mots spécifiques, en fonction de la langue traduite, doivent être utilisés, ce qui contribuera à la précision de la traduction.

En expliquant ces éléments à ChatGPT, les utilisateurs peuvent, en théorie, éviter des éléments de langage délicats tels que les formes féminines et masculines des mots français. Cependant, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et la traduction par ChatGPT n’est peut-être pas la bonne option.

Les potentiels pièges de la traduction de ChatGPT

Il est vrai que, lorsqu’il s’agit de traduire un texte, ChatGPT offre aux utilisateurs un large éventail d’options qu’il ne serait pas possible d’obtenir ailleurs. Il a le potentiel d’offrir des traductions presque parfaites en prenant en compte le sens des mots à la fois dans la langue d’origine et dans celle dans laquelle le texte est traduit, mais seulement lorsque ce contexte est fourni « autour » du texte en question par l’utilisateur. Les prompts peuvent donc s’avérer essentiels au succès.

Comme les utilisateurs de l’IA générative (images et texte) le savent très bien, des changements subtils dans la formulation d’une invite peuvent avoir un effet spectaculaire sur le résultat. Si vous ne posez pas la bonne question à ChatGPT, vous n’obtiendrez pas la bonne réponse.

Même si vous l’obtenez, le chatbot continue d’apprendre par lui-même. En février 2023, la MIT Technology Review a noté que l’IA comme ChatGPT a du mal à distinguer les faits de la fiction, et que les informations qu’elle fournit, même si elles semblent faire autorité, peuvent ne pas l’être. Des modèles plus sophistiqués comme GPT-4 pourraient être en mesure de réduire ces erreurs, mais dans les cas où l’exactitude est primordiale, prendre un « fait » ou une traduction pour argent comptant n’en vaut pas la peine.

ChatGPT peut être un puissant outil de traduction, mais dans certains cas, il peut être plus prudent de s’en tenir à Google Traduction. Il est simple, pratique et facile à utiliser (et fortement recommandé sur les appareils Android).