iPhone 17 : Pas de puce 2 nm, l’innovation attendra

Ming-Chi Kuo, analyste renommé d’Apple, vient de jeter un froid sur les attentes concernant l’iPhone 17. Contrairement aux rumeurs, il semblerait que Apple ne passera pas aux puces gravées en 2 nm pour la gamme d’iPhone 17, réservant cette avancée technologique pour l’iPhone 18, et même là, pas pour tous les modèles.

Cette nouvelle est surprenante, car Apple avait réservé des capacités de production de puces 2 nm chez TSMC. On s’attendait donc à ce que l’iPhone 17, y compris le modèle Air, bénéficie de cette technologie, offrant ainsi plus de puissance et d’efficacité énergétique.

Pendant ce temps, Samsung, qui prévoyait de produire des puces encore plus petites, gravées en 1,4 nm, d’ici 2027, connaît des difficultés. L’entreprise a dû rappeler du personnel de son usine au Texas après avoir échoué à améliorer ses rendements de production. De plus, Samsung prévoit des licenciements massifs, touchant 30 % de ses effectifs mondiaux. La viabilité des puces 1,4 nm et le retour triomphal d’Exynos dans les téléphones Ultra semblent donc compromis.

Des prix en hausse pour l’iPhone 18 ?

Si Ming-Chi Kuo a raison, et que tous les modèles d’iPhone 18 ne seront pas équipés de puces 2 nm pour des raisons de coût, cela pourrait entraîner une hausse des prix. Il faut donc s’attendre à payer encore plus cher pour les modèles iPhone 18 Pro. Reste à savoir si les améliorations de performances justifieront cette augmentation.

Malgré le maintien des puces 3 nm, l’iPhone 17 sera probablement une mise à niveau plus marquante que l’iPhone 16, dont le lancement a été entaché par l’absence d’Apple Intelligence, notamment en Europe et en Chine.

Année 2024 difficile pour Apple

Ajoutez à cela le lancement de visionOS 2 avec des fonctionnalités manquantes et les problèmes de brickage des iPad Pro M4 avec iPadOS 18, et l’année 2024 semble être une année noire pour Apple. Sans oublier la chute du cours de l’action Apple dès l’annonce de l’iPhone 16. Un coup dur pour la firme de Cupertino.

En conclusion, cette nouvelle concernant l’iPhone 17 soulève des questions sur la stratégie d’Apple et laisse planer le doute sur l’avenir de ses produits phares. La concurrence se fait de plus en plus rude, et Apple devra redoubler d’efforts pour maintenir sa position de leader sur le marché des smartphones.