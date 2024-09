Redmi Note 14 : Lancement imminent, Xiaomi mise sur la photo et la durabilité

Après de nombreuses rumeurs et une excellente nouvelle cette semaine, Xiaomi a enfin officialisé le lancement de la série Redmi Note 14 en Chine la semaine prochaine. Une image promotionnelle dévoile un nouveau design pour le bloc photo des smartphones, ainsi que quelques caractéristiques alléchantes.

Le Redmi Note 14 Pro+, présenté en vert, arbore un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et une ouverture f/1.6. On distingue également un objectif à focale moyenne de 60 mm avec une ouverture f/2.2.

L’autre smartphone, probablement le Note 14 Pro, affiche un capteur 50 mégapixels AI avec OIS, sans plus de précisions. Il ne devrait pas embarquer de téléobjectif, le troisième capteur étant probablement un macro ou un capteur de profondeur.

Résistance et durabilité améliorées du Redmi Note 14

Xiaomi promet une montée en gamme significative pour cette nouvelle génération de Redmi, avec une résistance accrue aux chutes et à l’eau, grâce à une étanchéité renforcée sur l’ensemble de l’appareil.

La série Redmi Note 14 Pro a d’ailleurs passé avec succès une série de tests rigoureux et a été officiellement sélectionnée comme téléphone mobile officiel de l’équipe de sauvetage Blue Sky, la plus grande équipe de sauvetage privée de Chine. Cette collaboration témoigne de l’engagement de Xiaomi à offrir des produits robustes et fiables, capables de répondre aux exigences des situations les plus extrêmes.

Certification IP68 et garantie exceptionnelle

On peut supposer que les deux modèles bénéficieront d’une certification IP68, une nette amélioration par rapport à l’IP54 du Redmi Note 13 Pro. Xiaomi promet également un « nouveau niveau de garantie », un service rare dans l’industrie, bien que le téléphone devrait conserver un cadre central en plastique selon les rumeurs.

Des performances boostées

Le Redmi Note 13 Pro était équipé du SoC Snapdragon 7s Gen 2. Le Note 14 Pro devrait quant à lui embarquer le Snapdragon 7s Gen 3, ainsi qu’un écran incurvé 1.5K. Les benchmarks ont également révélé la présence de 16 Go de RAM sur certains modèles. Côté logiciel, on retrouvera Android 14 avec la surcouche Hyper OS.

En résumé, la série Redmi Note 14 s’annonce prometteuse avec des améliorations significatives en matière de photographie, de résistance et de performances. Le lancement officiel en Chine la semaine prochaine nous permettra d’en savoir plus sur ces nouveaux smartphones qui pourraient bien rebattre les cartes du marché des milieux de gamme.