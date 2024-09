Accueil » Lancement européen du Nothing Phone (2a) Plus : Un smartphone milieu de gamme à 450 €

Nothing a récemment annoncé l’arrivée de son smartphone de milieu de gamme, le Nothing Phone (2a) Plus, sur le marché européen. Après avoir lancé l’appareil dans d’autres régions, cette annonce faite lors de l’IFA 2024 a précisé les détails concernant la disponibilité et le prix de ce nouveau modèle en Europe.

Depuis le 6 septembre, les précommandes pour le Nothing Phone (2a) Plus sont ouvertes, et les premières ventes débutent dès aujourd’hui. Les clients européens peuvent choisir entre deux couleurs : Noir et Gris.

Toutefois, un détail important à noter est que seule la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera commercialisée en Europe pour le moment. Bien que Nothing ait également lancé un modèle plus abordable avec 8 Go de RAM, celui-ci est uniquement disponible sur certains marchés hors d’Europe.

Prix et disponibilité du Nothing Phone (2a) Plus

Le Nothing Phone (2a) Plus est proposé en Europe à un prix avoisinant les 450 €, un tarif très attractif pour un smartphone de cette gamme. Ce positionnement tarifaire rend le Phone (2a) Plus compétitif face aux autres smartphones premium de milieu de gamme.

Annoncé en juillet, le Phone (2a) Plus se distingue par ses caractéristiques techniques robustes. Il est propulsé par le MediaTek Dimensity 7350 Pro, un processeur performant qui permet une utilisation fluide pour les tâches quotidiennes ainsi que les jeux et applications gourmandes. Deux configurations sont disponibles en fonction des marchés : 8/256 Go ou 12/256 Go.

L’un des atouts majeurs de cet appareil réside dans son écran AMOLED de 6,7 pouces avec une prise en charge de HDR10+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5. Ce type d’écran offre des couleurs vives, des noirs profonds et une expérience utilisateur très fluide.

Côté photo, le Phone (2a) Plus est équipé d’un double module caméra à l’arrière, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle également de 50 mégapixels. À l’avant, on retrouve un capteur impressionnant de 50 mégapixels pour des selfies de grande qualité.

Autonomie et autres fonctionnalités

Le Nothing Phone (2a) Plus est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 50 W. Cela permet une recharge rapide et une excellente autonomie, un point souvent décisif pour les utilisateurs.

Parmi les autres fonctionnalités notables, on peut citer le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, la certification IP54 (résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière), le support double SIM, des haut-parleurs stéréo, et un affichage Always-On.

Enfin, le smartphone fonctionne sous Android 14, avec la surcouche Nothing OS 2.6. Un autre point fort est que Nothing promet 3 mises à jour majeures d’Android, ce qui garantit une durabilité logicielle accrue et en fait un choix attractif pour les utilisateurs souhaitant conserver leur appareil sur le long terme.

Avec ses spécifications solides et un prix compétitif, le Nothing Phone (2a) Plus s’annonce comme un excellent rapport qualité-prix sur le marché européen. Son design minimaliste, associé à des fonctionnalités premium telles que l’écran AMOLED 120 Hz et une autonomie remarquable, en fait un candidat de choix pour ceux cherchant un smartphone fiable et durable.

On en reparle rapidement sur le BlogNT avec un test complet.