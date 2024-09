Windows App : votre PC Windows accessible partout, même sur Mac !

Microsoft franchit un pas de géant dans l’unification de l’expérience Windows en lançant sa toute nouvelle application Windows App pour Mac. Cette application, également disponible sur iOS, iPadOS et les navigateurs Web, avec une version Android en preview public, promet de simplifier l’accès à distance à Windows, quel que soit votre appareil.

Avec Windows App, vous pouvez désormais accéder à Windows en streaming via des services tels que Windows 365, Azure Virtual Desktop ou Remote Desktop, le tout depuis une seule et même application.

L’application propose un écran d’accueil personnalisable, la prise en charge de plusieurs moniteurs, des résolutions d’affichage dynamiques et la redirection des périphériques pour utiliser vos webcams et autres dispositifs.

Pour l’instant, l’application Windows App est destinée aux utilisateurs existants de services tels que Windows 365 et Azure Virtual Desktop, ce qui signifie qu’elle n’est accessible qu’aux personnes disposant de comptes Microsoft professionnels ou scolaires.

Windows 365 : un futur service cloud pour le grand public ?

Des rumeurs circulent selon lesquelles le service cloud Windows 365 pourrait être proposé aux particuliers à l’avenir, s’inscrivant dans la stratégie à long terme de Microsoft de migrer Windows entièrement vers le cloud. Votre PC Windows existerait alors non pas sur votre appareil, mais dans le cloud, tout en restant privé et accessible depuis n’importe où et sur n’importe quel appareil. Pour l’heure, aucun plan concret n’a été annoncé pour étendre l’application Windows aux comptes grand public.

Pour les utilisateurs de plusieurs services compatibles, l’application unifiée permettra d’accéder à tout depuis un seul endroit et d’épingler leurs favoris. Une fonctionnalité de changement de compte est également prévue pour faciliter la transition entre différents comptes.

Disponible dès maintenant

L’application est disponible sur les stores d’applications correspondants, et vous pouvez également y accéder depuis un navigateur sans rien télécharger.

Il est intéressant de noter que même si Microsoft affirme que Windows App est disponible sur toutes les plateformes, Linux est remarquablement absent de la liste. L’absence de Linux est particulièrement intéressante, compte tenu de la popularité du système d’exploitation auprès des administrateurs système et des développeurs, sans parler de son utilisation au sein de Microsoft. Néanmoins, les utilisateurs de Linux devraient pouvoir utiliser le service via un navigateur Web.

Cette nouvelle application Windows App marque une étape importante dans la stratégie de Microsoft visant à rendre Windows accessible partout et sur tous les appareils. Si, pour l’instant, elle se limite aux utilisateurs professionnels, elle laisse entrevoir un avenir où Windows pourrait être entièrement dématérialisé et accessible à tous, quel que soit leur système d’exploitation.