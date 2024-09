Accueil » Nothing Ear Open : Le son libéré, la date de lancement enfin dévoilée !

Les Ear Open devraient être les prochains écouteurs sans fil de Nothing, et devraient être différents des écouteurs sans fil traditionnels. Nothing les a présentés il y a quelques jours, révélant quelques éléments relatifs au design, mais n’a pas confirmé la date de leur lancement. Cela change aujourd’hui puisque la société a finalement confirmé la date de lancement des écouteurs, ainsi qu’un élément clé du design des Ear Open.

Nothing a posté sur X (anciennement Twitter) un aperçu de Ear Open tout en confirmant sa date de lancement dans le post X. Les Ear One seront lancés le 24 septembre lors d’un événement au cours duquel de nombreuses personnes pensent que la société dévoilera également son prochain Nothing OS 3.0.

Le post contient des éléments qui ressemblent à des crochets d’oreille, analogues à ceux que l’on trouve dans les écouteurs sans fil pour l’entraînement. Le but de ces crochets est d’offrir un ajustement serré afin que les écouteurs ne tombent pas pendant les séances d’entraînement intensives.

Il y a quelques jours, l’utilisateur X @e_kayganaci a posté ce qui ressemble à une image des Ear Open tirée directement du matériel promotionnel de Nothing, mais c’est un rendu bien fait.

Des écouteurs Ear Open adaptés aux sportifs ?

Le teaser initial du design a également révélé que les écouteurs pourraient être très différents des écouteurs ordinaires. On peut penser qu’ils utilisent la technologie de conduction osseuse, mais ce n’est probablement pas le cas.

Il est clair que Nothing vise ici un public de niche, qui comprend probablement les personnes qui s’entraînent fréquemment, font de la course à pied ou ont besoin d’une paire d’écouteurs qui ne coupe pas complètement du monde extérieur.

Que pensez-vous des écouteurs Nothing Ear Open ?