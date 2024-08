Nothing Ear Open : Un nouveau concept d’écouteurs à conception ouverte détecté ?

Nothing, la marque fondée par Carl Pei, n’a pas encore réussi à faire exploser ses ventes de smartphones comme l’avait fait OnePlus à ses débuts. Cependant, avant même de lancer ses premiers smartphones, la marque a fait ses premiers pas avec les écouteurs Nothing ear (1).

Depuis, la gamme s’est élargie avec plusieurs modèles, dont les Nothing ear et Nothing ear (a) sortis plus tôt cette année, qui se sont rapidement imposés comme des options abordables et de qualité.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à ce que la marque nous réserve pour la suite, suite à la découverte d’une nouvelle paire d’écouteurs répertoriée dans une base de données réglementaire. Ce n’est pas la FCC américaine qui est à l’origine de cette fuite, mais plutôt l’IMDA (Infocomm Media Development Authority) de Singapour, qui a mis à jour sa base de données pour inclure un nouveau modèle d’écouteurs Nothing, identifié sous le nom de « Ear Open », comme le rapporte 91Mobiles.

Ce modèle, portant la référence B182 (facile à retenir pour les fans de Blink 182), et une catégorie d’inscription « low power device » (appareil à faible consommation d’énergie), ne révèle pas grand-chose sur le plan matériel, si ce n’est qu’il utilise le Bluetooth et sera fabriqué par iFactory Asia, le même fournisseur des précédents écouteurs de la marque.

Un concept d’écouteurs à oreille ouverte ?

Rien que par son nom, on peut facilement supposer que ces écouteurs auront une conception ouverte. Cependant, cela laisse beaucoup de possibilités de conception. Certains fabricants, comme Sony, optent pour un design où un trou est percé au milieu de l’écouteur, créant une forme d’anneau, tandis que d’autres préfèrent un petit haut-parleur qui se pose sur le bord de l’oreille.

Pour l’instant, il est difficile de savoir dans quelle direction Nothing pourrait s’orienter. Néanmoins, il est probable que ces nouveaux écouteurs Ear Open intègreront une forme d’intelligence artificielle, à l’image des précédents modèles de la marque qui avaient adopté ChatGPT.

Lancement imminent des nouveaux écouteurs Nothing ?

En ce qui concerne la date de lancement, l’IFA 2024, qui approche à grands pas, pourrait sembler trop proche pour une annonce, laissant plutôt penser à une sortie à l’automne, juste à temps pour la saison des fêtes. Ce timing permettrait à Nothing de maximiser ses ventes pendant cette période clé.

Il sera intéressant de voir comment ces nouveaux écouteurs seront accueillis, notamment si Nothing parvient à se démarquer avec un design innovant et une intégration technologique à la hauteur des attentes.