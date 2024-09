Google Agenda : créer des rappels d’anniversaire devient un jeu d’enfant

Comme attendu, Google facilite encore un peu plus la gestion des anniversaires dans son calendrier. Une nouvelle mise à jour de Google Workspace, actuellement en cours de déploiement, permettra de créer des rappels d’anniversaire en un clic.

Jusqu’à présent, Google Contacts pouvait certes envoyer automatiquement les dates d’anniversaire de vos contacts vers Google Agenda, mais il fallait ensuite créer manuellement un événement annuel à partir de ces informations. Cela impliquait de définir un événement sur toute la journée, de le configurer pour qu’il se répète chaque année et d’ajouter des notifications pour les rappels.

Un nouveau bouton dédié aux anniversaires dans Google Agenda

Avec cette nouvelle mise à jour, un bouton « Anniversaire » apparaîtra aux côtés des boutons « Événement » et « Tâche » lors de la création d’un nouvel élément dans Google Agenda. Il suffira alors d’un simple clic pour créer un événement d’anniversaire.

En sélectionnant le bouton « Anniversaire », Google Agenda affichera un menu permettant d’ajouter la date de naissance et une étiquette de couleur. Vous pourrez également configurer les notifications et les rappels d’anniversaire, en choisissant par exemple de recevoir un rappel une semaine avant l’anniversaire et le jour même, à l’heure de votre choix. Si vous prévoyez quelque chose de spécial avec d’autres personnes, vous pourrez les ajouter en tant que collaborateurs en utilisant leurs comptes Google, afin qu’ils reçoivent les mêmes notifications.

Une fonctionnalité accessible à tous

Cette fonctionnalité sera disponible pour les abonnés Workspace Business ainsi que pour les comptes Workspace personnels gratuits. En fonction de vos paramètres Google Workspace (que vous soyez sur le canal de publication rapide ou sur le paramètre de publication planifiée par défaut), la mise à jour peut prendre jusqu’à deux semaines pour apparaître dans Google Agenda après le début du déploiement.

Google a déjà commencé à déployer la fonctionnalité pour les domaines en publication rapide, et le déploiement pour les canaux en publication planifiée commencera le 9 octobre 2024. Le déploiement sur Android et iOS débutera le 24 septembre 2024 pour les deux canaux. Bien que la page de l’application sur le Google Play Store n’ait pas encore été mise à jour, la version Android de Google Agenda sera la première à bénéficier du bouton d’anniversaire.

Cette nouvelle fonctionnalité, simple mais pratique, devrait faciliter la vie de nombreux utilisateurs de Google Agenda en leur permettant de gérer plus facilement les anniversaires de leurs proches.