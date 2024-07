Qu’est-ce que SearchGPT, le moteur de recherche de ChatGPT ?

Il y a près de 2 mois, nous avons indiqué que OpenAI se préparait à lancer son moteur de recherche ChatGPT. La semaine dernière, la startup spécialisée dans l’IA a dévoilé SearchGPT sous la forme d’un prototype limité.

Le moteur de recherche d’OpenAI, alimenté par l’IA, est lancé alors que Google est accusé d’abuser de son monopole en matière de recherche, comme en témoigne la décision de Reddit de bloquer tous les moteurs de recherche, à l’exception de Google.

Dans ce contexte, l’introduction du moteur de recherche de ChatGPT est particulièrement significative. Pour en savoir plus sur ChatGPT Search aka SearchGPT, lisez la suite.

Qu’est-ce que ChatGPT Search ou SearchGPT ?

SearchGPT est un moteur de recherche alimenté par l’IA et développé par OpenAI. Il est conçu pour donner des réponses instantanées en utilisant des sources authentiques et pertinentes du Web. Actuellement, SearchGPT est en phase de prototype et les utilisateurs doivent s’inscrire sur une liste d’attente avant de pouvoir utiliser le nouveau moteur de recherche de ChatGPT.

SearchGPT est accessible à partir de chatgpt.com/search et, plus tard, la nouvelle expérience de recherche sera intégrée dans ChatGPT elle-même. Il peut fournir des informations en temps réel et localisées avec l’attribution correcte des sources. En outre, vous pouvez poser des questions complémentaires et poursuivre la conversation de manière intuitive.

La recherche ChatGPT apporte également des résultats visuels tels que des vidéos YouTube, des images, des graphiques, etc. pour améliorer l’expérience de recherche. Il y a aussi une barre latérale avec tous les liens de source où vous pouvez engager avec les résultats de recherche du Web et trouver plus d’informations.

Pour fournir des informations provenant de sources authentiques, OpenAI a conclu des partenariats avec de nombreux médias, dont The Atlantic, News Corp, WSJ, The Sun, TIME magazine, Vox Media, Financial Times, Le Monde, Prisa Media, American Journalism Project, Associated Press, Axel Springer, et bien d’autres encore.

Outre ces partenaires, le moteur de recherche ChatGPT peut également explorer d’autres sources sur le Web. À cette fin, OpenAI a développé son « OAI-SearchBot » qui peut explorer des liens sur le Web. OpenAI précise que ce bot n’est pas utilisé pour explorer le contenu afin d’entraîner ses modèles d’intelligence artificielle.

Dans l’ensemble, SearchGPT ressemble à une alternative à Perplexity et à Overview de l’IA de Google. Il ne s’agit pas d’une alternative aux moteurs de recherche traditionnels tels que Google Search, Bing, DuckDuckGo, etc. L’une des choses intéressantes que j’ai remarquées est qu’avec SearchGPT, il semble qu’OpenAI ne s’appuie plus sur l’index de recherche de Bing. OpenAI semble avoir développé son propre moteur de recherche et utilise le contenu de ses partenaires médias pour répondre aux requêtes.

Comment rejoindre la liste d’attente de SearchGPT ?

Rendez-vous sur chatgpt.com/search et cliquez sur « Sign in to join waitlist ». Vous pouvez vous connecter avec votre compte OpenAI, gratuit ou payant. Ensuite, cliquez sur « Join the waitlist ». Une fois votre compte approuvé, vous recevrez un e-mail.

Voilà donc le nouveau moteur de recherche d’OpenAI et il semble très intéressant. OpenAI s’attaque à la domination de Google dans le domaine de la recherche. Il sera intéressant de voir ce que cela donnera.