Une énorme fuite révèle tout sur le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5

Si vous ne voulez pas être spoiler pour le prochain événement Unpacked de Samsung, attendu pour la fin du mois de juillet, regardez ailleurs : une nouvelle fuite révèle toutes les spécifications et une multitude de rendus pour les prochains smartphones pliables Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 de Samsung.

Révélés à l’origine par le célèbre SnoopyTech, puis rapportés par XDA Developers, les rendus officiels montrent le Galaxy Z Fold 5 en gris foncé, beige et bleu clair, et le Galaxy Z Flip 5 en beige, vert clair, gris foncé et rose clair.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de changements évidents dans le design du Z Fold 5 par rapport à son prédécesseur, le Z Flip 5 semble différent de l’actuel Samsung Galaxy Z Flip 4 : il y a un écran de couverture plus grand, et la configuration de la caméra a été réarrangée.

Plusieurs précédentes fuites ont indiqué que le Galaxy Z Flip 5 de cette année serait doté d’un écran de couverture plus grand, comme nous l’avons vu sur le Motorola Razr 40 Ultra récemment dévoilé. Cela signifie que vous pourrez faire plus de choses avec le smartphone lorsqu’il est fermé.

Des caractéristiques attrayantes

En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy Z Fold 5 serait équipé d’un écran principal de 7,6 pouces (2176 x 1812 pixels) et d’un écran extérieur de 6,2 pouces (2316 x 904 pixels). Le chipset Snapdragon 8 Gen 2 fera tourner le tout, avec 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage interne.

Les caméras seront apparemment un module principal à triple lentille 50 mégapixels + 12 mégapixels + 12 mégapixels, avec une caméra sous l’écran de 4 mégapixels à l’intérieur et une caméra frontale de 10 mégapixels à l’extérieur. La capacité de la batterie serait de 4 400 mAh, ce qui correspond au modèle existant.

En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 5, on dit qu’il sera doté d’un écran principal de 6,7 pouces (2640 x 1080 pixels) et d’un écran de couverture de 3,4 pouces (748 x 720). Les spécifications internes seront apparemment les mêmes que celles du Z Fold 5, à ceci près qu’il y aura 8 Go de RAM au lieu de 12 Go.

Nous nous attendons à un module photo à double objectif 12 mégapixels + 12 mégapixels à l’extérieur, et à une caméra frontale de 10 mégapixels à l’intérieur, tandis que la capacité de la batterie serait de 3 700 mAh — la même que celle des modèles de l’année dernière. En dehors de l’écran plus grand, il n’y a pas d’amélioration spectaculaire, mais suffisamment pour que nous soyons intéressés par ce que Samsung a à montrer en juillet.