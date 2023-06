YouTube pourrait héberger des jeux vidéo pour mobiles et ordinateurs de bureau

Selon le Wall Street Journal, YouTube teste un produit permettant de jouer à des jeux vidéo en ligne. Le projet de YouTube d’aller au-delà de l’hébergement de contenu vidéo et de partager des jeux vidéo a fait l’objet d’un e-mail envoyé aux employés de Google.

Le produit a déjà un nom, Playables, qui permettra aux utilisateurs d’accéder à des jeux sur des appareils mobiles ou des ordinateurs de bureau. L’e-mail invitait les employés de Google à tester la nouvelle plateforme de jeux et le WSJ a eu la chance de consulter l’e-mail.

L’un des jeux mentionnés par le Wall Street Journal s’appelle Stack Bounce. Il s’agit d’un jeu d’arcade dans lequel les joueurs lancent une balle rebondissante pour briser des couches de briques. Les utilisateurs pourront jouer instantanément sur le site Web de YouTube ou depuis l’application mobile YouTube pour iOS et Android. Les joueurs se rendent déjà sur YouTube pour regarder des compétitions de jeux vidéo en direct. YouTube est en concurrence avec Twitch d’Amazon pour ce qui est des téléspectateurs désireux de regarder d’autres joueurs s’affronter.

En hébergeant des jeux, YouTube entrerait dans un autre aspect de l’industrie des jeux en ligne, alors que la plateforme cherche à relancer ses recettes publicitaires en baisse. Bien que le secteur des jeux en ligne connaisse lui aussi des difficultés ces derniers temps, un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « YouTube s’intéresse depuis longtemps aux jeux. Nous sommes toujours en train d’expérimenter de nouvelles fonctionnalités, mais nous n’avons rien à annoncer pour l’instant ».

Le Google Play Store comprend des jeux mobiles disponibles pour les utilisateurs d’Android et les développeurs qui gagnent plus d’un million de dollars par an doivent donner à Google jusqu’à 30 % des transactions in-app. On ne sait pas comment Google compte tirer profit du nouveau produit YouTube. Mais même les développeurs de jeux ont du mal à gagner de l’argent dans le monde post-pandémique. Des titres autrefois populaires, comme Angry Birds, ne génèrent plus le même flux de revenus qu’auparavant.

Reprendre le flambeau de Stadia ?

L’année dernière, Google a annoncé la fermeture de Stadia, un service qui permettait aux utilisateurs de diffuser des jeux directement depuis le cloud sur plusieurs appareils. Mais le nombre d’abonnés n’a jamais décollé et le responsable de Stadia, Phil Harrison, a vu l’opportunité pour YouTube d’utiliser la technologie de Stadia pour aider le diffuseur de vidéos à créer une nouvelle source de revenus.

Certains des jeux testés pour YouTube sont des jeux simples qui étaient populaires il y a quelque temps sur des services tels que WeChat et Facebook. En d’autres termes, les jeux que YouTube pourrait proposer ne seront peut-être pas les titres les plus récents et les plus performants, car Google les réserve au Play Store et à sa part de 30 % des achats in-app. Mais ces jeux pourraient avoir été populaires à un moment donné, ce qui les rendrait suffisamment intéressants pour que les joueurs de jeux en ligne aient encore envie d’y jouer.